Госдума запрещает передавать коллекторам долги по ЖКХ

При этом сделано исключение для профессиональных участников рынка. В их числе управляющие и ресурсоснабжающие организации, ТСЖ и жилищные кооперативы.

"Уступка прав требований организациям, не являющимся специально уполномоченными участниками рынка жилищно-коммунальных услуг, приводит к злоупотреблениям и нарушениям прав и законных интересов граждан", - говорится в пояснительной записке к документу.

"Эта проблема, к сожалению, существует: звонят людям, особенно пожилым, с угрозами вплоть до применения физической силы, - подтвердил в разговоре с журналистами председатель ГД Вячеслав Володин. - Граждане регулярно обращаются к депутатам с требованием принять соответствующие решения".

В пользу принятия документа ранее также выступили Минстрой и Федеральная служба судебных приставов. В случае одобрения закон вступит в силу со дня официального опубликования.