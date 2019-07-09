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09.07.2019 16:29
Рубрика: Экономика

Госдума запрещает передавать коллекторам долги по ЖКХ

Текст: Татьяна Замахина
Вводится прямой запрет на передачу коллекторам накопившихся долгов граждан по ЖКХ. Законопроект вице-спикера Госдумы Ирины Яровой прошел второе чтение. Об этом сообщается на официальном сайте ГД РФ.
Фото: Сергей Михеев/ РГ Фото: Сергей Михеев/ РГ
Фото: Сергей Михеев/ РГ

При этом сделано исключение для профессиональных участников рынка. В их числе управляющие и ресурсоснабжающие организации, ТСЖ и жилищные кооперативы.

Фото: Станислав Красильников/ТАСС
Коллекторам запретят взыскивать долги по ЖКХ

"Уступка прав требований организациям, не являющимся специально уполномоченными участниками рынка жилищно-коммунальных услуг, приводит к злоупотреблениям и нарушениям прав и законных интересов граждан", - говорится в пояснительной записке к документу.

"Эта проблема, к сожалению, существует: звонят людям, особенно пожилым, с угрозами вплоть до применения физической силы, - подтвердил в разговоре с журналистами председатель ГД Вячеслав Володин. - Граждане регулярно обращаются к депутатам с требованием принять соответствующие решения".

В пользу принятия документа ранее также выступили Минстрой и Федеральная служба судебных приставов. В случае одобрения закон вступит в силу со дня официального опубликования.

Экономика ЖКХ Законодательная власть Госдума Долги и коллекторы Законопроекты и комментарии
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