Июнь 2019 года оказался самым жарким за всю историю метеонаблюдений

Первый летний месяц в России стал самым жарким за всю историю метеонаблюдений, рассказал сегодня на пресс-конференции научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, такой вывод сделан на основе экспресс-анализа, однако более подробные выводы будут сделаны ближе к осени.

Впрочем, синоптик уверен, что нынешний июнь все равно окажется на первом или на втором месте. Посоперничать с ним может июнь 2016 года.

Самым жарким за всю историю метеонаблюдений может стать и нынешний год. "Если феномен Эль-Ниньо (это теплое экваториальное течение) будет длиться в течение всего года, то 2019 год станет самым жарким, рекордно жарким", - отметил Вильфанд. Пока 2019 год находится на третьем месте, уступая 2016 и 2017 годам.