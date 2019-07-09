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09.07.2019 15:38
Рубрика: Спорт

Ильзат Ахметов: Черчесов спросил - готов ли я выиграть чемпионат Европы

Текст: Артур Нанян
ЦСКА - одна из самых молодых команд Европы. В прошлом сезоне в ее составе заблистал Ильзат Ахметов, ранее выступавший за "Рубин". На следующий день после перехода в столичный клуб Ахметов выиграл Суперкубок России, после этого дебютировал в Лиге чемпионов, а в декабре был признан лучшим молодым футболистом нашей страны. Но на этом Ильзат не собирается останавливаться.
Ильзат Ахметов стал одним из открытий прошлого сезона в российском чемпионате. Фото: Михаил Синицын. Ильзат Ахметов стал одним из открытий прошлого сезона в российском чемпионате. Фото: Михаил Синицын.
Ильзат Ахметов стал одним из открытий прошлого сезона в российском чемпионате. Фото: Михаил Синицын.

В прошлом сезоне не хватало, чтобы кто-то дал пинка

Нынешний ЦСКА способен выиграть чемпионат?

Ильзат Ахметов: Думаю, в новом сезоне у нас больше шансов на успех, чем в предыдущем. Все-таки в том году мы только собрались, знакомились друг с другом. Но я бы не хотел говорить о конкретных задачах. Нужно просто выигрывать в каждом матче, а там смотреть, что получится.

Во второй части прошлого сезона ЦСКА выглядел значительно хуже, чем в первой. Почему?

Ильзат Ахметов: Когда мы шли третьими в таблице, стали думать о чемпионстве. ЦСКА мог это сделать. Но такая ответственность слегка закрепостила нас. И мы не смогли с ней справиться. 

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
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Каким лично для тебя получился дебютный сезон в новом клубе?

Ильзат Ахметов: Разным. Но в целом, его можно записать в плюс. Для меня тот сезон стал первым, в котором я провел так много матчей и почти всегда выходил в стартовом составе. Я впервые в карьере сыграл в Лиге чемпионов, сборной. Через многое прошел. Сейчас для меня самое главное - быть стабильным. И расти. 

В ЦСКА очень интернациональный коллектив. Как вы все вместе уживаетесь?

Ильзат Ахметов: У нас все ребята коммуникабельные. У тех же хорватов язык похож на наш. Они почти все понимают, им даже переводить не надо. Проблем с общением вообще нет.

Когда ты переходил в ЦСКА, команда почти полностью обновилась, появилось много молодежи. Тебе легко было адаптироваться в клубе?

Ильзат Ахметов: Так просто совпало, что ветераны ушли, и пришла молодежь. С одной стороны - мне было легче, потому что много новичков, на тебя так сильно не давят. Но если честно, в каких-то моментах нам не хватало опыта, мастерства. Не хватало, чтобы кто-то дал пинка (улыбается). При этом быть в этом коллективе - одно удовольствие. Очень рад, что попал в ЦСКА.

А в ЦСКА, выходит, сейчас некому дать пинка?

Ильзат Ахметов: Есть, почему же? Акинфеев может подсказать, напихать. И это логично. Вся игра проходит перед ним, он все видит.

Обижаетесь, когда кто-то пихает? Тот же Акинфеев.

Ильзат Ахметов: У каждого свой характер. Кто-то может обидеться, кто-то - нет. Но Игорь всегда подсказывает по делу. Если он и пихает, значит, ты действительно был не прав. И его подсказки заводят, заставляют играть еще лучше, чем ты можешь.

"Спартак"? Мы не смотрим на других

Летом у вас были сборы в Австрии. Тяжело было тренироватьс

Фото: Нововоронежская АЭС
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я в жару?

Ильзат Ахметов: А кто говорил, что будет легко? Мы профессионалы и должны работать в любых условиях. Я вообще никогда не жалуюсь на условия. Мы выбрали футбол, потому что любим его. Это хобби, которое затем превращается в работу. И мы получаем за нее деньги. Если кому-то что-то не нравится, пожалуйста - можете уходить. Так что для меня без разницы: в снег мы играем или в жару. Надо выходить и выигрывать. Только так.

Для тебя футбол - это больше хобби или работа?

Ильзат Ахметов: Сперва это хобби, а затем становится и работой. Для меня футбол - любимое дело, за которое ты еще и можешь зарабатывать деньги. Но везде есть свои минусы. Как гласит мудрость: "Найди себе дело по душе, и тебе не придется трудиться ни одного дня в жизни". Мне кажется, такое редко у кого встречается.

В Австрии вы провели матч со "Спартаком". Игры с "красно-белыми" стоят особняком?

Ильзат Ахметов: Конечно. Я всего год в ЦСКА, но уже понял: игры со "Спартаком" являются самыми важными для нас. Они отличаются от других. По эмоциям, накалу. На "Спартак" у нас всегда особенная мотивация, больше желания победить.

А ЦСКА вообще принципиально - завершить сезон выше "Спартака"?

Ильзат Ахметов: Да я бы не сказал. Если они займут 15-е место, а мы 14-е - вряд ли это можно будет считать успехом. Для болельщиков такие моменты, может, и важны, но у нас свои задачи. Мы не смотрим на другие команды. И отталкиваемся только от своей игры, результатов.

Со стороны Виктор Гончаренко выглядит очень строгим, требовательным. Это так?

Ильзат Ахметов: Он может как напихать, так и пошутить. Гончаренко чувствует, когда мы чуть расслабляемся, и не дает спуску. Видит, когда нужно чуть ослабить давление. Я бы не сказал, что он суровый. Требовательный - да. И это хорошо. 

Какие еще у него есть качества?

Ильзат Ахметов: Он очень современный тренер. Следит за тем, что происходит в мировом футболе. У нас всегда ес

Фото: Gettyimages
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ть какой-то определенный тактический план, но при этом Михалыч не загоняет нас в рамки и дает свободу.

Гончаренко недавно сказал, что некоторым футболистам необходима критика после неудачных игр, а некоторых лучше не дергать. Ты к какой категории относишься?

Ильзат Ахметов: Наверное, ко второй (улыбается). Хотя я критику воспринимаю нормально. Особенно когда ты молодой футболист - тебе нужны советы. Это помогает.

Можешь вспомнить Гончаренко злым?

Ильзат Ахметов: Конечно. Например - второй матч со "Спартаком" в прошлом сезоне. После первого тайма Михалыч был очень зол. В перерыве он взбодрил нас, дал пинка (улыбается). Может, поэтому вышли на второй тайм и победили.

Мой главный критик - отец

Какой момент в карьере пока запомнился больше всего?

Ильзат Ахметов: Матч с "Реалом". Я в детстве болел за них, Роналду был моим кумиром. Не хочу скрывать - я волновался. Спал нормально, но прокручивал в голове: против меня будет Модрич, встреча пройдет в "Лужниках", все будут смотреть. Помню, за год до этого смотрел матч ЦСКА с "Бенфикой", когда Жамалетдинов забил победный гол, а я сидел на диване. Думал: "Парень моего возраста забил в Лиге чемпионов". Это здорово мотивировало меня.

А после матча с "Реалом" нормально спалось?

Ильзат Ахметов: Нет, плохо. Было полное опустошение. Сил ни на что не хватало. После игр всегда плохо спится, а когда ты еще и побеждаешь "Реал" - вообще в какой-то эйфории пребываешь. Столько звонков, сообщений.

После матчей ты анализируешь свою игру?

Ильзат Ахметов: Этим мой отец занимается. И агент.

Пихают?

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Ильзат Ахметов: В основном да. Даже если хорошо играю - отец обязательно найдет пару моментов, где я что-то сделал не так. Он в этом плане очень требовательный. Чтобы отец был полностью доволен мной - не помню такого.

По ходу прошлого сезона были разговоры об интересе к тебе со стороны "Ромы", лондонского "Арсенала". Как реагировал на это?

Ильзат Ахметов: Приятно было. Но смысла говорить об этом не вижу, потому что никаких официальных предложений не было. Вот если они поступят - сядем и поговорим.

Недавно говорили также об интересе "Арсенала" к Федору Чалову. Может, вместе там когда-нибудь окажетесь?

Ильзат Ахметов: Было бы здорово. Но пока бессмысленно это обсуждать.

В Киргизии почти наверняка не стал бы футболистом

Тебя в Киргизии до сих некоторые люди считают предателем из-за того, что выбрал сборную России?

Ильзат Ахметов: Ну да, есть такие люди. Они меня ругают, но при этом не знают моей ситуации, не следили за моей карьерой. Я с 11 лет живу в России, поменял гражданство. Я здесь вырос, играл за все юношеские, молодежную сборную. У меня как такового выбора и не было - за кого выступать. В детстве, когда я переехал в Россию, мне сказали: хочешь играть, поменяй паспорт. Я так и сделал, чтобы развивать карьеру. Так бы остался в Киргизии и работал бы кем-то. Но почти наверняка не стал бы футболистом.

Вспомни, как ты переезжал в Россию.

Ильзат Ахметов: В Киргизии я начинал карьеру в команде "Алга". Как-то нас пригласили на турнир в Тольятти

Фото: iStock
Юниорская сборная России по баскетболу стала пятой на ЧМ в Греции
, где находится академия Коноплева. Одним из тренеров там был ученик нашего наставника Владимира Владимировича Александрова. Я неплохо показал себя, меня признали лучшим полузащитником. После турнира тренер Сергей Петрович Никитин подошел ко мне и сказал, что они хотят оставить меня у себя. Они наладили связь с отцом, пообщались с ним. А через год мне сказали - пора решать. Или переезжать в Тольятти с концами, или остаться в Киргизии. Отец спросил мое мнение. Конечно, я согласился. И не пожалел. Условия на базе были шикарные, вообще никаких проблем не возникало.

В каком возрасте ты понял, что у тебя есть шанс стать профессиональным футболистом?

Ильзат Ахметов: Когда переехал в Тольятти. Если бы я в это не верил, то не стал бы уезжать за 2000 километров от дома, семьи, друзей. Я понимал, что после переезда в Россию я начинаю карьеру футболиста.

А родители остались в Киргизии?

Ильзат Ахметов: Да. Они, конечно, переживали, но я выбрал такой путь.

Мама не против была?

Ильзат Ахметов: Нет, она меня поддержала. Я же с семи лет ходил в футбольную секцию. В любую погоду, в любое время - я брал сумку и шел на поле. Я с детства был самостоятельным. И родители доверяли мне.

Не было такого момента, когда хотелось все бросить и вернуться в Киргизию?

Ильзат Ахметов: Нет, таких мыслей вообще не возникало. В плане адаптации мне очень сильно помог Никитин. Я ему очень благодарен, мы с ним до сих пор поддерживаем связь, созваниваемся. Прежде всего, я понимал, что мне нужно использовать любой шанс. И терпеть. Мне кажется, для молодых игроков это очень важно - уметь терпеть. И профессионально относиться к делу.

По поводу молодых. Чему лично тебя, и вообще всю молодежь, научила история с Кокориным и Мамаевым?

Ильзат Ахметов: Тому, что так себя нельзя вести. И это касается не только футболистов, а всех. И, на мой взгляд, вообще не стоит употреблять алкоголь. Каждый должен сделать для себя выводы.

Черчесов спросил: "Готов выиграть Евро?"

Как узнал, что тебя вызвали в сборную?

Ильзат Ахметов: После тренировки ко

Фото: fivb.com
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мне подошел наш врач Михаил Сергеевич и сказал, что я, Чалов, Набабкин и Фернандес едем в сборную. Сначала я подумал - может меня вызвали в "молодежку"? Никак не мог подумать о национальной команде. Я был шокирован. Сразу же написал родителям, они очень обрадовались.

Сильно стеснялся, оказавшись впервые в сборной?

Ильзат Ахметов: Нет, потому что из ЦСКА нас было пятеро. Плюс я многих ребят знаю. Мы быстро нашли общий язык, никаких проблем с адаптацией не было.

А со Станиславом Черчесовым был отдельный разговор?

Ильзат Ахметов: Был. Как только я приехал, он вызвал к себе в кабинет. И спросил: "Готов выигрывать чемпионат Европы?" Я сказал: "Да". "Ну тогда поехали", - сказал Черчесов.

Чем Черчесов и Гончаренко отличаются друг от друга?

Ильзат Ахметов: Я бы не стал их сравнивать. У них разные стили. Разве что могу сказать, что Черчесов жестче. Хотя Михалыч тоже иногда бывает эмоциональным.

В первом матче за сборную ты сыграл с Бельгией. Это лучшая команда мира?

Ильзат Ахметов: Не зря они лидируют в рейтинге ФИФА. Классная команд

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а, топовая. Но мне нравится играть с такими соперниками. Хотя против того же Азара иногда так тяжело, что думаешь: "Да как же у него отобрать мяч?" Я, кстати, пару раз выткнул у него мяч.

Многие считают, что нам повезло с группой в отборе к Евро-2020. Это так?

Ильзат Ахметов: Нет. У нас непростая группа. С теми же шотландцами в гостях будет очень сложно, у Кипра очень боевая команда. Все сейчас научились играть, обороняться. Задача у нас одна - выйти в финальную часть. И мы обязаны это сделать.

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