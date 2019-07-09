Ильзат Ахметов: Черчесов спросил - готов ли я выиграть чемпионат Европы

В прошлом сезоне не хватало, чтобы кто-то дал пинка
Нынешний ЦСКА способен выиграть чемпионат?
Ильзат Ахметов: Думаю, в новом сезоне у нас больше шансов на успех, чем в предыдущем. Все-таки в том году мы только собрались, знакомились друг с другом. Но я бы не хотел говорить о конкретных задачах. Нужно просто выигрывать в каждом матче, а там смотреть, что получится.
Во второй части прошлого сезона ЦСКА выглядел значительно хуже, чем в первой. Почему?
Ильзат Ахметов: Когда мы шли третьими в таблице, стали думать о чемпионстве. ЦСКА мог это сделать. Но такая ответственность слегка закрепостила нас. И мы не смогли с ней справиться.
Каким лично для тебя получился дебютный сезон в новом клубе?
Ильзат Ахметов: Разным. Но в целом, его можно записать в плюс. Для меня тот сезон стал первым, в котором я провел так много матчей и почти всегда выходил в стартовом составе. Я впервые в карьере сыграл в Лиге чемпионов, сборной. Через многое прошел. Сейчас для меня самое главное - быть стабильным. И расти.
В ЦСКА очень интернациональный коллектив. Как вы все вместе уживаетесь?
Ильзат Ахметов: У нас все ребята коммуникабельные. У тех же хорватов язык похож на наш. Они почти все понимают, им даже переводить не надо. Проблем с общением вообще нет.
Когда ты переходил в ЦСКА, команда почти полностью обновилась, появилось много молодежи. Тебе легко было адаптироваться в клубе?
Ильзат Ахметов: Так просто совпало, что ветераны ушли, и пришла молодежь. С одной стороны - мне было легче, потому что много новичков, на тебя так сильно не давят. Но если честно, в каких-то моментах нам не хватало опыта, мастерства. Не хватало, чтобы кто-то дал пинка (улыбается). При этом быть в этом коллективе - одно удовольствие. Очень рад, что попал в ЦСКА.
А в ЦСКА, выходит, сейчас некому дать пинка?
Ильзат Ахметов: Есть, почему же? Акинфеев может подсказать, напихать. И это логично. Вся игра проходит перед ним, он все видит.
Обижаетесь, когда кто-то пихает? Тот же Акинфеев.
Ильзат Ахметов: У каждого свой характер. Кто-то может обидеться, кто-то - нет. Но Игорь всегда подсказывает по делу. Если он и пихает, значит, ты действительно был не прав. И его подсказки заводят, заставляют играть еще лучше, чем ты можешь.
"Спартак"? Мы не смотрим на других
Летом у вас были сборы в Австрии. Тяжело было тренироватьс
Ильзат Ахметов: А кто говорил, что будет легко? Мы профессионалы и должны работать в любых условиях. Я вообще никогда не жалуюсь на условия. Мы выбрали футбол, потому что любим его. Это хобби, которое затем превращается в работу. И мы получаем за нее деньги. Если кому-то что-то не нравится, пожалуйста - можете уходить. Так что для меня без разницы: в снег мы играем или в жару. Надо выходить и выигрывать. Только так.
Для тебя футбол - это больше хобби или работа?
Ильзат Ахметов: Сперва это хобби, а затем становится и работой. Для меня футбол - любимое дело, за которое ты еще и можешь зарабатывать деньги. Но везде есть свои минусы. Как гласит мудрость: "Найди себе дело по душе, и тебе не придется трудиться ни одного дня в жизни". Мне кажется, такое редко у кого встречается.
В Австрии вы провели матч со "Спартаком". Игры с "красно-белыми" стоят особняком?
Ильзат Ахметов: Конечно. Я всего год в ЦСКА, но уже понял: игры со "Спартаком" являются самыми важными для нас. Они отличаются от других. По эмоциям, накалу. На "Спартак" у нас всегда особенная мотивация, больше желания победить.
А ЦСКА вообще принципиально - завершить сезон выше "Спартака"?
Ильзат Ахметов: Да я бы не сказал. Если они займут 15-е место, а мы 14-е - вряд ли это можно будет считать успехом. Для болельщиков такие моменты, может, и важны, но у нас свои задачи. Мы не смотрим на другие команды. И отталкиваемся только от своей игры, результатов.
Со стороны Виктор Гончаренко выглядит очень строгим, требовательным. Это так?
Ильзат Ахметов: Он может как напихать, так и пошутить. Гончаренко чувствует, когда мы чуть расслабляемся, и не дает спуску. Видит, когда нужно чуть ослабить давление. Я бы не сказал, что он суровый. Требовательный - да. И это хорошо.
Какие еще у него есть качества?
Ильзат Ахметов: Он очень современный тренер. Следит за тем, что происходит в мировом футболе. У нас всегда ес
Гончаренко недавно сказал, что некоторым футболистам необходима критика после неудачных игр, а некоторых лучше не дергать. Ты к какой категории относишься?
Ильзат Ахметов: Наверное, ко второй (улыбается). Хотя я критику воспринимаю нормально. Особенно когда ты молодой футболист - тебе нужны советы. Это помогает.
Можешь вспомнить Гончаренко злым?
Ильзат Ахметов: Конечно. Например - второй матч со "Спартаком" в прошлом сезоне. После первого тайма Михалыч был очень зол. В перерыве он взбодрил нас, дал пинка (улыбается). Может, поэтому вышли на второй тайм и победили.
Мой главный критик - отец
Какой момент в карьере пока запомнился больше всего?
Ильзат Ахметов: Матч с "Реалом". Я в детстве болел за них, Роналду был моим кумиром. Не хочу скрывать - я волновался. Спал нормально, но прокручивал в голове: против меня будет Модрич, встреча пройдет в "Лужниках", все будут смотреть. Помню, за год до этого смотрел матч ЦСКА с "Бенфикой", когда Жамалетдинов забил победный гол, а я сидел на диване. Думал: "Парень моего возраста забил в Лиге чемпионов". Это здорово мотивировало меня.
А после матча с "Реалом" нормально спалось?
Ильзат Ахметов: Нет, плохо. Было полное опустошение. Сил ни на что не хватало. После игр всегда плохо спится, а когда ты еще и побеждаешь "Реал" - вообще в какой-то эйфории пребываешь. Столько звонков, сообщений.
После матчей ты анализируешь свою игру?
Ильзат Ахметов: Этим мой отец занимается. И агент.
Пихают?
Ильзат Ахметов: В основном да. Даже если хорошо играю - отец обязательно найдет пару моментов, где я что-то сделал не так. Он в этом плане очень требовательный. Чтобы отец был полностью доволен мной - не помню такого.
По ходу прошлого сезона были разговоры об интересе к тебе со стороны "Ромы", лондонского "Арсенала". Как реагировал на это?
Ильзат Ахметов: Приятно было. Но смысла говорить об этом не вижу, потому что никаких официальных предложений не было. Вот если они поступят - сядем и поговорим.
Недавно говорили также об интересе "Арсенала" к Федору Чалову. Может, вместе там когда-нибудь окажетесь?
Ильзат Ахметов: Было бы здорово. Но пока бессмысленно это обсуждать.
В Киргизии почти наверняка не стал бы футболистом
Тебя в Киргизии до сих некоторые люди считают предателем из-за того, что выбрал сборную России?
Ильзат Ахметов: Ну да, есть такие люди. Они меня ругают, но при этом не знают моей ситуации, не следили за моей карьерой. Я с 11 лет живу в России, поменял гражданство. Я здесь вырос, играл за все юношеские, молодежную сборную. У меня как такового выбора и не было - за кого выступать. В детстве, когда я переехал в Россию, мне сказали: хочешь играть, поменяй паспорт. Я так и сделал, чтобы развивать карьеру. Так бы остался в Киргизии и работал бы кем-то. Но почти наверняка не стал бы футболистом.
Вспомни, как ты переезжал в Россию.
Ильзат Ахметов: В Киргизии я начинал карьеру в команде "Алга". Как-то нас пригласили на турнир в Тольятти
В каком возрасте ты понял, что у тебя есть шанс стать профессиональным футболистом?
Ильзат Ахметов: Когда переехал в Тольятти. Если бы я в это не верил, то не стал бы уезжать за 2000 километров от дома, семьи, друзей. Я понимал, что после переезда в Россию я начинаю карьеру футболиста.
А родители остались в Киргизии?
Ильзат Ахметов: Да. Они, конечно, переживали, но я выбрал такой путь.
Мама не против была?
Ильзат Ахметов: Нет, она меня поддержала. Я же с семи лет ходил в футбольную секцию. В любую погоду, в любое время - я брал сумку и шел на поле. Я с детства был самостоятельным. И родители доверяли мне.
Не было такого момента, когда хотелось все бросить и вернуться в Киргизию?
Ильзат Ахметов: Нет, таких мыслей вообще не возникало. В плане адаптации мне очень сильно помог Никитин. Я ему очень благодарен, мы с ним до сих пор поддерживаем связь, созваниваемся. Прежде всего, я понимал, что мне нужно использовать любой шанс. И терпеть. Мне кажется, для молодых игроков это очень важно - уметь терпеть. И профессионально относиться к делу.
По поводу молодых. Чему лично тебя, и вообще всю молодежь, научила история с Кокориным и Мамаевым?
Ильзат Ахметов: Тому, что так себя нельзя вести. И это касается не только футболистов, а всех. И, на мой взгляд, вообще не стоит употреблять алкоголь. Каждый должен сделать для себя выводы.
Черчесов спросил: "Готов выиграть Евро?"
Как узнал, что тебя вызвали в сборную?
Ильзат Ахметов: После тренировки ко
Сильно стеснялся, оказавшись впервые в сборной?
Ильзат Ахметов: Нет, потому что из ЦСКА нас было пятеро. Плюс я многих ребят знаю. Мы быстро нашли общий язык, никаких проблем с адаптацией не было.
А со Станиславом Черчесовым был отдельный разговор?
Ильзат Ахметов: Был. Как только я приехал, он вызвал к себе в кабинет. И спросил: "Готов выигрывать чемпионат Европы?" Я сказал: "Да". "Ну тогда поехали", - сказал Черчесов.
Чем Черчесов и Гончаренко отличаются друг от друга?
Ильзат Ахметов: Я бы не стал их сравнивать. У них разные стили. Разве что могу сказать, что Черчесов жестче. Хотя Михалыч тоже иногда бывает эмоциональным.
В первом матче за сборную ты сыграл с Бельгией. Это лучшая команда мира?
Ильзат Ахметов: Не зря они лидируют в рейтинге ФИФА. Классная команд
Многие считают, что нам повезло с группой в отборе к Евро-2020. Это так?
Ильзат Ахметов: Нет. У нас непростая группа. С теми же шотландцами в гостях будет очень сложно, у Кипра очень боевая команда. Все сейчас научились играть, обороняться. Задача у нас одна - выйти в финальную часть. И мы обязаны это сделать.