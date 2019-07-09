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09.07.2019 18:03
Рубрика: Экономика

Накажут рублем

Иностранные интернет-магазины будут платить штрафы по российским законам
Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск № 148(7906)
Пленум Верховного суда России утвердил постановление, которое заставляет иностранные интернет-магазины, ориентирующиеся на российского покупателя, выполнять наши правила. В том числе платить штрафы за обиды, нанесенные клиенту.
Если интернет-продавец обманет, он рискует заплатить штраф клиенту. Фото: iStock Если интернет-продавец обманет, он рискует заплатить штраф клиенту. Фото: iStock
Если интернет-продавец обманет, он рискует заплатить штраф клиенту. Фото: iStock

"Принятое постановление разъясняет важные вопросы, касающиеся разграничения применения норм международного и российского права", - подчеркнул председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.

Среди интересных положений документа он выделил разъяснения по поводу покупок товаров в заграничных интернет-магазинах или напрямую у производителей через их официальные сайты. Что делать, если иностранный электронный продавец обманул?

Сложный путь: подавать иск в той стране, где работает продавец, для этого придется нанимать там местных адвокатов. Желательно еще выучить иностранный язык.

Фото: Руслан Кривобок/РИА Новости
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Шансы, что удастся найти за границей русскоязычного адвоката, специалиста по защите прав местных потребителей, невелики. Но теперь граждане, покупающие товары в иностранных интернет-магазинах, в некоторых случаях смогут защищать свои права потребителей по российскому законодательству.

"Если иностранный производитель распространяет продукцию с территории своей страны через интернет или с помощью каталогов для заказа продукции, суд вправе применить защиту прав потребителя, предоставляемую нормами российского права", - пояснил Владимир Груздев.

Это значит, например, что с продавца можно будет взыскать дополнительный штраф за невыполнение добровольно законных требований покупателя, а суд начислит еще 50 процентов сверху от взысканной суммы. Работа заграничных продавцов и поставщиков должна отвечать российским правовым стандартам.

Документ прописывает для судей ориентиры - на что обратить внимание, решая, применять российские нормы или нет. Наши требования вполне можно распространить на компании, которые, как сказано в проекте, любыми способами направляют свою деятельность "на территорию страны места жительства потребителя или территорию нескольких стран, включая территорию страны места жительства потреби­теля".

Например, сайт в интернете на русском языке уже будет свидетельством, что наших покупателей ждут. Другой признак: цены в рублях. Уважая нашу валюту, продавец обязан уважать и наши законы.

"Сайт в сети интернет может рассматриваться как ориентированный на российских потребителей, если одним из его языков является русский язык, цены приведены в российских рублях, указаны контактные телефоны с российскими кодами или имеются другие аналогичные доказательства (например, владелец сайта заказывал услуги, направленные на повышение цитируемости его сайта, у российских пользователей сети интернет)", - говорится в документе.

Фото: iStock
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Поэтому даже реклама иностранного сайта на российских ресурсах - повод заставить продавца соблюдать наши нормы.

Другой интересный момент: ситуации, когда на территории нашей страны должны выполняться международные законы.

"Согласно Конституции, общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры Российской Федерации являются составной частью ее правовой системы, - поясняет Владимир Груздев. - Если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила международного договора. Данные положения никак не нарушают суверенитет России, так как силу имеют только те договоры и конвенции, к которым официально присоединилась наша страна, то есть государство согласилось на действие подобных норм. При этом решения, противоречащие нашему законодательству и базовым принципам, не должны выполняться на территории нашей страны".

Как сказано в постановлении, суд обязан отказать в применении иностранной нормы непосредственного применения, если ее назначение и характер несовместимы с основами правопорядка Российской Федерации, затрагивают суверенитет или безопасность государства, нарушают конституционные права и свободы российских граждан и юридических лиц.

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