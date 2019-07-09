Пленум Верховного суда России утвердил постановление, которое заставляет иностранные интернет-магазины, ориентирующиеся на российского покупателя, выполнять наши правила. В том числе платить штрафы за обиды, нанесенные клиенту.

"Принятое постановление разъясняет важные вопросы, касающиеся разграничения применения норм международного и российского права", - подчеркнул председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.

Среди интересных положений документа он выделил разъяснения по поводу покупок товаров в заграничных интернет-магазинах или напрямую у производителей через их официальные сайты. Что делать, если иностранный электронный продавец обманул?

Сложный путь: подавать иск в той стране, где работает продавец, для этого придется нанимать там местных адвокатов. Желательно еще выучить иностранный язык.

Шансы, что удастся найти за границей русскоязычного адвоката, специалиста по защите прав местных потребителей, невелики. Но теперь граждане, покупающие товары в иностранных интернет-магазинах, в некоторых случаях смогут защищать свои права потребителей по российскому законодательству.

"Если иностранный производитель распространяет продукцию с территории своей страны через интернет или с помощью каталогов для заказа продукции, суд вправе применить защиту прав потребителя, предоставляемую нормами российского права", - пояснил Владимир Груздев.

Это значит, например, что с продавца можно будет взыскать дополнительный штраф за невыполнение добровольно законных требований покупателя, а суд начислит еще 50 процентов сверху от взысканной суммы. Работа заграничных продавцов и поставщиков должна отвечать российским правовым стандартам.

Документ прописывает для судей ориентиры - на что обратить внимание, решая, применять российские нормы или нет. Наши требования вполне можно распространить на компании, которые, как сказано в проекте, любыми способами направляют свою деятельность "на территорию страны места жительства потребителя или территорию нескольких стран, включая территорию страны места жительства потреби­теля".

Например, сайт в интернете на русском языке уже будет свидетельством, что наших покупателей ждут. Другой признак: цены в рублях. Уважая нашу валюту, продавец обязан уважать и наши законы.

"Сайт в сети интернет может рассматриваться как ориентированный на российских потребителей, если одним из его языков является русский язык, цены приведены в российских рублях, указаны контактные телефоны с российскими кодами или имеются другие аналогичные доказательства (например, владелец сайта заказывал услуги, направленные на повышение цитируемости его сайта, у российских пользователей сети интернет)", - говорится в документе.

Поэтому даже реклама иностранного сайта на российских ресурсах - повод заставить продавца соблюдать наши нормы.

Другой интересный момент: ситуации, когда на территории нашей страны должны выполняться международные законы.

"Согласно Конституции, общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры Российской Федерации являются составной частью ее правовой системы, - поясняет Владимир Груздев. - Если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила международного договора. Данные положения никак не нарушают суверенитет России, так как силу имеют только те договоры и конвенции, к которым официально присоединилась наша страна, то есть государство согласилось на действие подобных норм. При этом решения, противоречащие нашему законодательству и базовым принципам, не должны выполняться на территории нашей страны".

Как сказано в постановлении, суд обязан отказать в применении иностранной нормы непосредственного применения, если ее назначение и характер несовместимы с основами правопорядка Российской Федерации, затрагивают суверенитет или безопасность государства, нарушают конституционные права и свободы российских граждан и юридических лиц.