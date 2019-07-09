Во вторник в Государственной Думе рассматривался отчет о работе Счетной палаты России в 2018 году.

Отмечу, что в прошлом году палата вела постоянный контроль за реализацией указов президента от 7 мая 2012 года. В них речь идет, в том числе, о доведении заработных плат учителей и работников культуры до средней зарплаты по региону, а заработных плат врачей, вузовских преподавателей и научных сотрудников - до 200% от средней.

Кроме того, особое внимание Счетная палата уделяла мониторингу выполнения государственных программ и указа президента от 7 мая 2018 года, который предполагает реализацию 12 национальных проектов, затрагивающих все ключевые сферы развития нашей страны.

В 2018 году палатой было проведено 419 контрольных, экспертно-аналитических и иных мероприятий, это на 100 мероприятий больше, чем в 2017 году. Причем значительная часть проверок проводилась на основании постановлений и поручений Государственной Думы, обращений и запросов комитетов, комиссий, депутатов. В 2017 году по нашим поручениям Счетная палата провела 32 мероприятия, в прошлом году - уже 54.

Значительно увеличилось и количество объектов контроля. Так, в 2018 году контрольными мероприятиями было охвачено 10 789 объектов во всех субъектах Федерации, что в два раза больше, чем в 2017 году, и в три раза больше по сравнению с 2016 годом.

В результате проверок, проведенных Счетной палатой в прошлом году, количество выявленных нарушений составило 9235, то есть на 43% больше, чем два года назад. Общая сумма нарушений и недостатков при использовании бюджетных средств составила почти 773 млрд рублей.

Депутаты Госдумы приняли к сведению отчет Счетной палаты, а также задали ее председателю Алексею Кудрину ряд вопросов, в решении которых необходимо участие органа государственного контроля. В частности, депутаты фракции "Единая Россия" подняли проблему большого количества нарушений, связанных с функционированием системы государственных и муниципальных закупок. Мы призвали руководство Счетной палаты к совместной работе по повышению эффективности этой системы и по снижению уровня коррупции в ней.

Также мы обратили внимание председателя палаты на то, что из года в год остается нерешенной проблема незавершенного строительства и долгостроя: зачастую бюджетные средства используются неэффективно, и в результате граждане лишаются возможности пойти в больницу, поликлинику, школу или детский сад рядом со своим местом жительства.

Еще один важный вопрос, который мы затронули во время отчета Счетной палаты, касается комплексного развития моногородов. К сожалению, многие из них пока так и не стали обычными городами. В марте этого года на парламентских слушаниях об их дальнейшем развитии Счетной палате рекомендовали в рамках контрольных мероприятий в 2019-2020 годах осуществлять в моногородах мониторинг реализации национальных проектов. Сейчас мы обратились к Алексею Кудрину с просьбой взять эту работу под особый контроль.

Госдума также приняла постановление по отчету Счетной палаты за 2018 год, в котором содержатся конкретные предложения по совершенствованию нашего взаимодействия. Мы рекомендовали палате указывать в своих отчетах и заключениях причины выявленных нарушений, давать оценку достаточности бюджетных расходов, предусмотренных на реализацию национальных проектов и государственных программ, и оценку эффективности использования данных средств на федеральном и региональном уровнях.

Все это будет способствовать своевременному внесению поправок в наше законодательство и улучшению жизни граждан России.