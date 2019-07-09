Исследование: Учителям стало труднее работать в школе

Большинство учителей (73%) отмечает, что работать им становится все труднее. При этом 79,4% из них связывают это с ростом объема отчетности и бюрократической работы. 41% опрошенных назвали причиной повышения сложности работы введение ЕГЭ и ОГЭ. 35% респондентов отметили, что им стало сложнее наладить отношения с родителями. У 15,6% учителей возникают трудности в отношениях с детьми.

Таковы результаты нового "Мониторинга эффективности школы", подготовленного специалистами РАНХиГС.

"С учетом таких факторов, как большой объем нагрузки учителей, медленные темпы обновления кадров, неразвитость психолого-педагогического сопровождения, вопросам взаимопонимания учителей и учащихся необходимо уделять особое внимание, - считают авторы исследования. - Ведь от качества такого взаимодействия зависит повышение образовательных результатов школьников".

Что еще интересного показал мониторинг? К примеру, на начало 2018/19 учебного года в государственных и муниципальных школах работали 1 311 927 педагогов. Из них больше всего - учителей начальных классов - 29,2%, русского языка и литературы - 11,7%, иностранного языка - 10,9%, математики - 9,2%.

"Не в каждой сельской школе есть учитель труда/технологии, географии, физики, биологии, химии, информатики и ИКТ, музыки, ОБЖ, изобразительного искусства. Число школ превышает численность учителей по данным предметам, - отмечают исследователи. - В городских школах - проблема с педагогами по химии, музыке, изобразительному искусству, ОБЖ. Вероятно, учителя совмещают преподавание нескольких учебных дисциплин. Либо администрация школы вынуждена принимать на работу внешних совместителей".

По данным РАНХиГС, на начало 2018/19 учебного года работали 40 498 государственных и муниципальных школ. При этом доля учителей 55 лет и старше, то есть пенсионного или предпенсионного возраста, составляла 25%. Доля молодых учителей (до 35 лет) - 22,7%.

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