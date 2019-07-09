Из Елисейского дворца похитили несколько произведений искусства

Из Елисейского дворца исчезли несколько статуэток, в том числе из бронзы и керамики, украшавшие его залы в течение многих десятилетий.

Их постигла судьба картины итальянского художника XVIII века Джованни Паннини, оценочной стоимостью до 200 тысяч евро, а также прочих предметов, которые были с конца позапрошлого века предоставлены президентской резиденции особой государственной структурой - Национальным управлением мебели. Оно было создано давным-давно, еще при Людовике XIV, и до сих пор хранит в своих закромах сотни тысяч предметов интерьера, убранства, живописи, с помощью которых обставляются многие госучреждения как в Париже, так и в других городах.

Расследование скандальной пропажи поручено специальной бригаде по борьбе с бандитизмом столичного уголовного розыска. Сыщики уже обыскали весь дворец, включая, естественно, чердаки и многочисленные подвальные помещения, но до сих пор ничего не обнаружили, если не считать покрытую толстым слоем пыли бронзовую люстру, о которой все давно забыли.

Надо сказать, что исчезновение "движимой" госсобственности, а речь идет примерно о 400 тысячах различных предметах, рассредоточенных по всей стране, да и за ее пределами в диппредставительствах Франции, явление довольно распространенное. Газета "Либерасьон" полагает, что таких похищенных вещей на сегодняшний день насчитывается почти 23 тысячи. А вот комиссия по инвентаризации, сформированная в свое время Счетной палатой, называет более значительную цифру - 50 тысяч. Большинство из них, судя по всему, утрачены безвозвратно по той простой причине, что ранее их судьба не вызывала повышенного интереса у соответствующих контрольных инстанций, да и речь шла в основном о прихваченных "на память" безделушках, литографиях и прочих не столь уж ценных вещах. Правда, порой "ноги приделывали" и весьма объемным артефактам, как это случилось в посольстве Франции в Гвинеи, откуда исчез ценный ковер площадью в 12 квадратных метров.

Теперь же ситуация меняется. По настоянию упомянутой выше комиссии по инвентаризации Елисейскому дворцу настоятельно рекомендовано подать в судебные органы 90 жалоб о хищении предметов искусства. Матиньонский дворец - штаб-квартира премьер-министра - уже предпринял идентичные демарши.

На скамье подсудимых уже оказался ряд "слуг французского народа", позарившихся на государственное и, как они, наверное, посчитали, "ничейное" имущество. Так, месье Юг Малецки, заместитель префекта департамента Южная Луара, покидая пост, прихватил с собой картину "Георгины" знаменитой русской художницы Натальи Гончаровой, проживавшей во Франции. Причем на ее место повесил копию, состряпанную местным любителем. Подмена обнаружилась, когда полотно отправили на выставку художницы. Причем месье Малецки к этому моменту уже успел продать картину за 12 тысяч евро. Позднее она выставлялась на торгах в Лондоне и ушла почти за 120 тысяч. В итоге месье Малецки оказался в пролете дважды. Во-первых, ужасно продешевил, а, во-вторых, за кражу получил два года тюрьмы и штраф на общую сумму в 162 тысячи евро. Не избежала тюремной камеры и дама высокого ранга - префект южного департамента Лозер Франсуаза Дёбесье. Ей настолько понравилась мебель, украшавшая служебную квартиру, что она решила с ней не расставаться. Оригинальные кресла эпохи Людовика XVI, стулья и посуда времен Наполеона III перекочевали в ее особняк. Но долго попользоваться всей этой роскошью мадам Дёбасье не пришлось. В итоге - конфискация имущества, трехлетний срок за решеткой и 40 тысяч евро штрафа.