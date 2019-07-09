Во вторник на первой встрече в эфире британского ТВ экс-главы МИД Британии Бориса Джонсона, лидирующего в борьбе за премьерское кресло, с его последним конкурентом, главой МИД Джереми Хантом, речь пойдет о главной проблеме Соединенного Королевства: как выходить из Евросоюза. Напомним, что "брекзит" был назначен на 29 марта 2019 года, однако парламентарии несколько раз отвергли одобренное всеми лидерами стран ЕС "постразводное" соглашение с Брюсселем, а взять на себя ответственность за выход без каких-либо договоренностей премьер Тереза Мэй не отважилась. Накануне первоначальной даты выхода стало понятно, что сложилась тупиковая ситуация: в Брюсселе категорически отвергли возможность новых переговоров и уступок, а в Лондоне категорически отказывались принять условия Брюсселя. Итог: в апреле главы государств и правительств Евросоюза перенесли выход Британии на 31 октября. В начале июня Мэй подала в отставку, оставив своему преемнику на посту главы консерваторов в наследство этот гордиев узел.

У всех пятнадцати кандидатов на ее кресло были свои варианты выхода из сложившейся ситуации, но именно Джонсон был тем политиком, который предложил этот узел разрубить, - выйти из Евросоюза без соглашения. Что это значит? Это значит, что 1 ноября 2019 года Великобритания автоматически перестанет быть членом Европейского единого рынка и Таможенного союза, а также таких организаций, как, например, правоохранительная "Европол". Противники такого варианта настаивают, что это нанесет ущерб британской экономике. По мнению министра финансов Филипа Хаммонда, речь идет о потерях бюджета на сумму около 90 миллиардов фунтов.

Однако Джонсон, очевидно, уже понял, что выход без соглашения - это его главный козырь в борьбе за премьерское кресло. Согласно последнему опросу центра YouGov, 74 процента тори собираются отдать свои голоса Джонсону. Согласно опросу независимого исследовательского центра ESRC Party Members Project 76 процентов тори проголосовали бы за выход без сделки, если бы им пришлось выбирать между таким вариантом и продолжением членства Соединенного Королевства в Евросоюзе. Поэтому в интервью Тhe Sunday Telegraph экс-глава МИД не только подчеркнул, что не блефует, когда говорит о намерении любой ценой вывести Британию из ЕС в конце октября, но и выразил уверенность, что страна готова к такому развитию событий. Джонсон полагает, что такая позиция выгодна: она может склонить Брюссель к каким-то уступкам.

74 процента тори собираются отдать свои голоса Джонсону, а 76 готовы к выходу из ЕС без сделки

Члены Консервативной партии должны проголосовать за одного из двух кандидатов по почте. Хант призывал соратников не торопиться с принятием решения до его с Джонсоном встречи на телеканале ITV. "Подождите, и посмотрите на нас с Борисом в деле на теледебатах. Примерьте прежде, чем покупать", - просил он. Но уже очевидно, что британцы, и прежде всего консерваторы, устали от бесконечного ожидания выхода их страны из ЕС. Имя премьера станет известно после 22 июля.