У всех пятнадцати кандидатов на ее кресло были свои варианты выхода из сложившейся ситуации, но именно Джонсон был тем политиком, который предложил этот узел разрубить, - выйти из Евросоюза без соглашения. Что это значит? Это значит, что 1 ноября 2019 года Великобритания автоматически перестанет быть членом Европейского единого рынка и Таможенного союза, а также таких организаций, как, например, правоохранительная "Европол". Противники такого варианта настаивают, что это нанесет ущерб британской экономике. По мнению министра финансов Филипа Хаммонда, речь идет о потерях бюджета на сумму около 90 миллиардов фунтов.
Однако Джонсон, очевидно, уже понял, что выход без соглашения - это его главный козырь в борьбе за премьерское кресло. Согласно последнему опросу центра YouGov, 74 процента тори собираются отдать свои голоса Джонсону. Согласно опросу независимого исследовательского центра ESRC Party Members Project 76 процентов тори проголосовали бы за выход без сделки, если бы им пришлось выбирать между таким вариантом и продолжением членства Соединенного Королевства в Евросоюзе. Поэтому в интервью Тhe Sunday Telegraph экс-глава МИД не только подчеркнул, что не блефует, когда говорит о намерении любой ценой вывести Британию из ЕС в конце октября, но и выразил уверенность, что страна готова к такому развитию событий. Джонсон полагает, что такая позиция выгодна: она может склонить Брюссель к каким-то уступкам.
Члены Консервативной партии должны проголосовать за одного из двух кандидатов по почте. Хант призывал соратников не торопиться с принятием решения до его с Джонсоном встречи на телеканале ITV. "Подождите, и посмотрите на нас с Борисом в деле на теледебатах. Примерьте прежде, чем покупать", - просил он. Но уже очевидно, что британцы, и прежде всего консерваторы, устали от бесконечного ожидания выхода их страны из ЕС. Имя премьера станет известно после 22 июля.