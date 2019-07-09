Как "отбыть на каникулы" так, чтобы было куда вернуться

Лето - долгожданный сезон отпусков. Может ли работодатель нарушить планы работника и отменить его запланированный отдых? А если человек в отпуске заболел и пролежал неделю-другую с температурой, все, пропал отдых? Как должны платить тем, кто остался работать за отпускников?

Оплачиваемый отпуск можно делить на части. Но одна из частей не должна быть менее 14 дней. Фото: Photoxpress.

Ответы на эти и другие вопросы "РГ - Неделе" дали в Роструде.

Отдых вне графика

Право на ежегодный оплачиваемый отпуск - конституционное. Оно гарантируется каждому работающему по трудовому договору вне зависимости от статуса его работодателя - будь он юридическое лицо, физическое или индивидуальный предприниматель. Кроме того, не важно, трудится человек полное рабочее время (40 часов в неделю) или меньше, например на полставки, делает он это в офисе, на заводе или из дома, трудовой договор заключен с ним на время или бессрочно.

В статье 123 Трудового кодекса написано, что оплачиваемые отпуска должны предоставляться ежегодно по графику, который работодатель согласовывает с работниками и профсоюзом и утверждает не позднее чем за 2 недели до нового года. О времени начала отпуска работник должен быть извещен под роспись не позднее чем за 2 недели до начала.

Отдельным категориям работников ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется по их желанию в удобное для них время. Речь идет о женщинах - перед отпуском по беременности и родам или непосредственно после него; работниках моложе 18 лет; работниках, усыновивших детей младше 3 месяцев; тех, кого досрочно отозвали из отпуска. Донорах, сдавших безвозмездно кровь или ее компоненты не меньше 40 раз. Тех, кто получил накопленную эффективную дозу облучения, превышающую 25 сЗв (бэр). Героях Социалистического Труда, Героях Труда РФ, полных кавалерах ордена Трудовой Славы. Супругах военнослужащих, которым отпуск по их желанию предоставляется одновременно с отпуском мужа. Тем, кто работает по совместительству, ежегодные оплачиваемые отпуска предоставляются одновременно с отпуском по основной работе.

Труба зовет

В Роструде отмечают, что в исключительных случаях, когда предоставление отпуска работнику в текущем рабочем году может неблагоприятно отразиться на нормальном ходе работы организации, с согласия работника отпуск может быть перенесен на следующий рабочий год, но в этом случае он должен быть использован не позднее 12 месяцев после окончания того рабочего года, за который он предоставляется.

Работник и сам может попросить об отсрочке отпуска, если, например, у него изменились планы. И у работодателя есть право пойти ему навстречу. Кроме того, если работнику вовремя не выплатили отпускные либо его предупредили о времени начала отпуска позднее чем за две недели, то работодатель по письменному заявлению работника обязан его перенести на другой согласованный с ним срок. Запрещается не предоставлять ежегодный отпуск в течение 2 лет подряд, а также не предоставлять его работникам младше 18 лет и тем, кто занят на работах с вредными или опасными условиями труда.

Кому отсрочку

Если работодатель отозвал работника из отпуска, не дав ему догулять положенные дни, а то и недели, не использованная в связи с этим часть отпуска должна быть предоставлена по выбору работника в удобное для него время в течение текущего рабочего года или присоединена к отпуску за следующий рабочий год.

Отозвать человека из отпуска досрочно можно только с его согласия. Перечень обстоятельств, при которых допускается отзыв из отпуска, законодательно не установлен, работодатель вправе определить их самостоятельно.

Если человек, находясь в отпуске, заболел и оформил больничный лист, его отпуск должен быть продлен на количество указанных в нем дней. При этом дни отпуска, потраченные на болезнь, можно использовать сразу после окончания отпуска либо перенести на другой срок.

За тех, кто на море

Пока одни люди отдыхают, другим приходится вкалывать за двоих, а то и за троих. Должен ли работодатель и платить соответственно выше, чем обычно? Как пояснили в Роструде, существует несколько способов замены отпускников: совмещение - это когда работник совмещает свою работу и работу отпускника; временный перевод (когда работник выполняет только обязанности отпускника); совместительство (работник тратит на работу отпускника свободное от основной работы время). Есть еще вариант - принять на место отдыхающего временного сотрудника.

В чем разница между совместительством и совмещением? По совместительству работник трудится регулярно в свободное от основной работы время на основании отдельно заключаемого трудового договора. Работа по совместительству длится не более 4 часов в день либо целый день (если он свободен от выполнения обязанностей по основному месту работы). Продолжительность рабочего времени при работе по совместительству не должна превышать половины месячной нормы рабочего времени. Оплачиваться работа по совместительству должна пропорционально отработанному времени, в зависимости от выработки либо на других условиях, определенных трудовым договором. Совмещение профессий или должностей - в рамках одного трудового договора, и работа выполняется в режиме обычного рабочего времени.

Возьмите на заметку

Что может требовать работодатель от графика отпусков

Работодатель не имеет права самостоятельно решать вопрос о разделении ежегодного оплачиваемого отпуска на части, так же как не может сам определить продолжительность этих частей. Например, в обязательном порядке требовать от работника включить в отпуск выходные дни.

Отдых одного сотрудника часто оборачивается работой для другого. Фото: Photoxpress.

Этот вопрос решается только по соглашению сторон и в рамках трудового договора, пояснили "Российской газете" в Роструде.

В службе напомнили, что ежегодный оплачиваемый отпуск составляет 28 календарных дней. Право на удлиненный отпуск, например, продолжительностью 56 календарных дней, имеют руководители и работники образовательных учреждений. А директора и воспитатели детских садов уходят в отпуск на 42 календарных дня.

При этом, как сказано в Трудовом кодексе, по соглашению между работником и работодателем ежегодный оплачиваемый отпуск может быть разделен на части. Но необходимо помнить, что хотя бы одна из частей этого отпуска должна быть не менее 14 календарных дней.

Если работодатель все же решит сам разделить отпуск своего работника на части, то он нарушит Трудовой кодекс. За такое самоуправство грозит либо предупреждение, либо наложение административного штрафа: на должностных лиц и индивидуальных предпринимателей в размере до пяти тысяч рублей; на юридических лиц - до 50 тысяч руб­лей. А в случае повторного нарушения возможна дисквалификация должностного лица.

Подготовила Ольга Игнатова

Мнение

График нужен!

Александр Сафонов, проректор Академии труда и социальных отношений:

- Вопрос об отмене правил формирования графика отпусков всегда вызывал много вопросов. Зачем он нужен? На самом деле для разных предприятий и организаций должен быть дифференцированный подход.

Представим крупный металлургический комбинат или городской автобусный парк. И там и там производство, по сути, непрерывное. А значит, должно быть планирование расстановки специалистов по времени. И без графика отпусков не получится.

А если речь идет о малом предприятии, то тут какой график? Тут по факту люди в отпуск идут. Есть заказы - работают, нет - отпуск. Поэтому надо давать предприятиям право самостоятельно решать, как отпуска планировать - с графиком или без него.

Единственная оговорка при этом должна быть: в Трудовом кодексе должно быть прописано право работника на получение отпуска в летнее время не реже одного раза в два года, чтобы отправка в отпуск осенью, зимой, весной не могла стать своеобразным неформальным наказанием работника.

Оплачиваемый отпуск можно делить на части. Но одна из частей не должна быть менее 14 дней.

Отдых одного сотрудника часто оборачивается работой для другого.