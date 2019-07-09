Как отличить звонок мошенника от звонка из банка

В последнее время участились случаи звонков россиянам якобы банковских служащих. На самом деле набирает обороты этот способ мошенничества. Как различить злоумышленника и настоящего сотрудника банка, напоминает сайт aif.ru.

Чаще всего потенциальную жертву с толку сбивает то, что при звонке отображается настоящий номер банка - мошенники научились его подменять с помощью виртуальной АТС. При этом звонящий может знать ваши паспортные данные и выглядеть весьма убедительно. Далее злоумышленник представляется сотрудником службы безопасности известного банка и заявляет, что был осуществлен подозрительный перевод средств с карты. Якобы для предотвращения опасности или возвращения денег нужны реквизиты или другие секретные данные. Если вы слышите такие слова, знайте - на проводе мошенник.

Первый заместитель начальника Главного управления Банка России по Центральному федеральному округу Ильшат Янгиров подчеркивает, что сотрудники банка ни при каких обстоятельствах не просят назвать реквизиты карты, ее пин-код или пароль для снятия денег, который пришел в смс-сообщении, поскольку обладают всей необходимой информацией для совершения операций.

Специалисты рекомендуют не выполнять никакие требования "менеджера" сразу, а завершить звонок и перезвонить лично в банк по официальному номеру, где можно уточнить, есть ли проблемы с картой или с переводами.