Кирзовые сапоги принято относить к атрибутам Советского Союза. Кирза, ватник, агитфарфор...

Но ничего "совкового" в этом материале не было и не могло быть по определению. Он был создан во времена, когда наша страна была империей. Над ним никто не иронизировал - русский заменитель кожи получал медали на престижных европейских выставках.

От британских морей

Получил заменитель кожи в ходе химических опытов русский офицер-артиллерист (потом генерал) Михаил Поморцев. Армия тогда потребляла много натуральной кожи: для обуви, портупей и амуниции, ружейных ремней, чехлов. При этом, если кожаный чехол для штыка или лопаты можно было заменить брезентовым аналогом (что и было сделано в Первую мировую), то переобуть солдата в парусиновые/суконные сапоги не представлялось разумным. Сапоги - это вам не медный котелок, они не могут служить десятилетиями. Их армия постоянно закупала. Что ложилось тяжелым бременем на казну.

Идея была незамысловатой: заменить кожу на более дешевый материал. Поморцев предложил тачать солдатские сапоги из грубого сукна, пропитанного составом, который бы не пропускал воду, но пропускал воздух. Чтобы ноги, как говорили солдаты, "не спарились". Подходящей ткани на рынке было с избытком, выбор пал на сукно из одной английской деревни, которая с XIII века славилась выведением особой породы овец.

С пропиткой дела обстояли не так гладко. В 1903 году, когда Михаил Поморцев в Санкт-Петербурге проводил опыты, было ясно, что лучшие водоотталкивающие эффекты давали составы на основе натурального каучука. Но своего каучука в Российской империи не было (точнее, был, но не умели добывать).

Британское сукно в любой момент можно было заменить на отечественное, а прекращение поставок каучука из-за границы оставило бы армию без снаряжения. Поэтому Поморцев предложил использовать пропитку из смеси парафина, канифоли и яичного желтка. Все свое, отечественное. Полученный материал не пропускал воду - практически как натуральная кожа.

Так наша армия и получила керзу. Вторая буква в этом слове отнюдь не грамматическая ошибка. По-английски название деревни, где закупалось сукно-основа, звучит как Kersey (графство Суффолк, восток Англии). Кирзой этот материал назовут уже в советское время. Почему? А это тайна, покрытая мраком. По одной из версий серийное производство советской кирзы наладили на заводе "Искож", расположенном в Кировской области. Как удается провести орфоэпическую эволюцию от британской Керси до Вятки, переименованной в честь Сергея Кирова, - не вполне понятно. Но будем для удобства называть материал, как привыкли.

А пока еще раз вернемся в Россию дореволюционную.

Кто в сапогах

Кирзу не сразу использовали для изготовления сапог. Материал фактически был создан еще в 1904 году, но его полноценное применение в боевых условиях началось в 1905 году. В ходе Русско-японской войны из кирзы сначала стали шить чехлы для артиллерийских орудий.

В целом армию кирза устраивала, и Поморцев готовился запустить в промышленное производство кирзовые сапоги. Увы, но не сложилось. Против таких сапог выступило военно-промышленное лобби.

Одно дело - мирное время, когда на содержании армии государство старается сэкономить. И совсем иное, когда война, в обществе ура-патриотический подъем, военный бюджет растет как на дрожжах: все для фронта, все для победы. Зачем закупать дешевые сапоги, когда можно закупить дорогие? Просторы для откатов и воровства при большом бюджете больше.

Кроме того, у идеи не было, образно говоря, "мотора". Бесспорно талантливый Михаил Поморцев не мог сосредоточиться на каком-то одном проекте, довести его до логического завершения. За кирзу он получил медали и грамоты на самых престижных выставках: в Милане, в Париже и в Петрограде. На этом и успокоился. И переключился на новые изобретения. С головой ушел в воздухоплавание и ракетостроение: летал на воздушных шарах и аэростатах, проводил метеонаблюдения. Писал труды по аэронавигации, придумывал приборы для аэропланов. Участвовал в создании российских парашютов. Занимался ракетами: изобретал для них крылья и стабилизаторы…

Историки упрекают Поморцева в том, что хватался за все. И в изобретательском азарте даже подавал заявки на изобретения, которые были сделаны до него. Возможно, так все и было. Но надо делать скидку на эпоху. Начало прошлого века: время фантастических открытий. Мир менялся на глазах: появлялись самолеты, подводные лодки, океанские лайнеры. Города освещались электричеством, по дну океанов прокладывали телефонные кабели. Талантливые люди искали применение своих талантов буквально во всем новом.

Мы, их потомки, часто знаем не тех, кто двигал прогресс. А дельцов, которые грамотнее всех оформляли патенты.

Положа руку на сердце: кто слышал это имя - Михаил Михайлович Поморцев?

А такие имена знать надо.

До Берлина и дальше

Вторая попытка сэкономить на обуви для солдат имела место в 1930-е.

К тому времени наша промышленность освоила пропитку на основе искусственного каучука. Такие сапоги (теперь их называли уже кирзовыми, через "и") испытали во время боев с финнами. И, как это часто бывает, первый блин вышел комом. Получившиеся сапоги трескались на морозе, почти "не дышали". Армия от них отказалась.

Но уже с началом Великой Отечественной о кирзе опять вспомнили. 22 июня 1941 года численность Рабоче-крестьянской Красной Армии не превышала 5 миллионов штыков. А уже через неделю, 1 июля, в РККА насчитывалось 10 миллионов 380 тысяч человек. Всех новобранцев нужно было не только вооружить, но и одеть-обуть.

Дешевые кирзовые сапоги стали настоящим спасением для армии. В 1942 году продолжатели дела царского генерала Поморцева - советские ученые-химики Александр Хомутов и Иван Плотников - получили за сапоги Сталинскую премию.

Наши бойцы в кирзовых сапогах брали Берлин. Да и еще несколько десятилетий после войны страна ходила в кирзачах. А армия перешла на берцы сравнительно недавно.

И все же, кирза - это хорошо или плохо? На этот вопрос нельзя отвечать вне исторического контекста. Для минувшей войны, когда маячила перспектива отправлять призывников в бой в той обуви, в которой они пришли в военкомат, - благо.

В нашем веке кирза выглядит пережитком прошлого. В СССР всем солдатам срочной службы хотелось уйти на дембель по крайней мере в яловых или юфтевых сапогах. Предел мечтаний - офицерские "хромовые".

Дело не только в качестве самой обуви. Кирза тяжелая, как ее ни чисти, у нее нет шика.

Но если - не дай-то бог - будет большая война, то об этих сапогах опять вспомним. Я имею в виду не гибридно-виртуальные сражения, когда народ изливает желчь у экранов компьютеров. Я о настоящей войне. Это когда потухнут все экраны, а вместо банковских карточек введут бумажные продуктовые. На складах современные "берцы с мембраной" быстро закончатся. И, боюсь, о портянках тоже придется вспомнить.

История часто повторяется.

Фото: wikipedia.org

Кстати

Как до Луны

Именем Михаила Поморцева (на фото) назван кратер на Луне. А кирзовые солдатские сапоги увековечены в бронзе: памятник работы скульптора Дмитрия Байкова установлен в военном городке Звездный Пермского края.

Кстати

В кирзачах по Милану

В 1906 году изобретение Поморцева (обувная кирза) получило золотую медаль на выставке в Милане, а в 1911 и 1913 годах - призы на выставках в Санкт-Петербурге.

Его технологию в 1930-е годы усовершенствовали советские химики Борис Бызов и Сергей Лебедев. На этой основе химик Иван Плотников наладил производство кирзовых сапог на Вятском комбинате искусственных кож.

Советская промышленность не нуждалась в закупке ткани из британского Суффолка. В СССР кирза выпускалась на основе трехслойной хлопчатобумажной основы. В состав каучуковой пропитки входили разные наполнители, красители и вулканизирующие компоненты. Водоотталкивающую пленку создавали в термокамере.

В СССР произвели не менее 150 миллионов пар кирзовых сапог.