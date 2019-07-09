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09.07.2019 20:17
Рубрика: Общество

Вышли к доске

На скейте теперь можно заехать на пьедестал Олимпийских игр. Как выбрать спортивный снаряд?
Текст: Дмитрий Ключевский
Российская газета - Неделя № 149(7907)
По легенде, прообраз современных скейтов в середине 50-х годов прошлого века придумали калифорнийские серферы, которые приделали к деревянным ящикам примитивные колеса.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

На этих тележках они скатывались к океану со своими досками. С тех пор скейтбординг успел пережить планетарный бум и даже полный запрет в ряде стран мира как один из самых травмоопасных видов спорта (в некоторых штатах США до сих пор нельзя кататься на доске, не имея водительских прав!). Но роликовая доска, несмотря ни на что, стала частью жизни нескольких поколений. Вот, правда, создатели культовой трилогии "Назад в будущее" поторопились, когда предположили, что в наше время доска будет летать над землей. Нет, люди увлеченно мчат в будущее на тех же четырех колесиках, пусть и из сверхтехнологичных материалов.

Не остался в стороне от увлечения миллионов и МОК, который включил его в программу Олимпиады в 2020 году в Токио.

Инфографика "РГ"/ Леонид Кулешов/ Павел Зарудный

Как правильно выбрать скейт?

Прежде всего нужно понять, для чего нужна доска - просто для перемещений из точки А в точку Б или же для выполнения трюков разной сложности. Первые более скоростные, вторые - маневренные.

Лучшим выбором для корпуса станет канадский клен. Немного своему североамериканскому "коллеге" уступает китайский клен. Что касается колес, то рекомендую выбирать из мягких (от 73А до 79А), которые предназначены для легкой и комфортной езды; средних (от 80А до 84А) и жестких (от 87А до 101А).

Как научиться не падать?

Прежде всего купите защитный шлем, наколенники и налокотники. Это защитит вас от возможных травм. Что касается тренировок, то уделяйте им не менее четырех часов три-четыре раза в неделю.

Где кататься?

Специализированные скейт-площадки появляются по всей России. В Москве их уже несколько десятков (большой популярностью пользуются площадки в Сокольниках, Лианозово, на Красной Пресне, в Останкино, Коломенском).

Интересные факты

От 9 лет и старше

Развитием по всему миру занимается Международная федерация скейтбординга (WSF), а в 2016 году была создана Федерация скейтбординга России (ФСР). Уже несколько лет в нашей стране проходят крупные турниры, включая этапы Кубка мира.

Скейтбординг - один из самых молодых видов спорта во всех смыслах. Так, в прошлом сезоне Россию на чемпионатах мира представляли 17-летняя Ксения Маричева и девятилетний Александр Гусев!

Инфографика "РГ"/ Антон Переплетчиков/ Павел Зарудный
Инфографика "РГ"/ Александр Чистов/ Павел Зарудный
Инфографика "РГ"/ Леонид Кулешов/ Павел Зарудный
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