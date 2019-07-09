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Рубрика: Экономика

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Как выявить завышенные коммунальные платежи
Текст: Татьяна Дмитракова Ирина Жандарова
Российская газета - Неделя № 149(7907)
Заветную дату - 1 июля, когда повышаются тарифы на коммунальные услуги по всей стране, управляющие компании (УК) и поставщики ресурсов иногда используют для неоправданного роста сумм в квитанциях. Как уличить их в завышении платежей и добиться их снижения?
Повышение с 1 июля затрагивает лишь коммунальные услуги, значит, жилищные - остаются прежними. Фото: Сергей Коньков / ТАСС Повышение с 1 июля затрагивает лишь коммунальные услуги, значит, жилищные - остаются прежними. Фото: Сергей Коньков / ТАСС
Повышение с 1 июля затрагивает лишь коммунальные услуги, значит, жилищные - остаются прежними. Фото: Сергей Коньков / ТАСС

Правило сложения

Для каждого региона постановлением правительства установлен свой порог допустимого повышения тарифов. Какой-то регион может поднять коммунальные платежи только на 2 процента, а другой - почти на 5. Поэтому в каждом случае нужно смотреть, какой порог установлен конкретно для вашего региона.

Завышение платежей эксперты советуют искать в тратах на общедомовые нужды и содержание общедомового имущества

При подсчете также нужно уточнить, не изменен ли предельный индекс конкретно для вашего муниципалитета. Для маленьких населенных пунктов, где ресурсы дорогие, может быть установлен уровень повышения тарифов в 15-20 процентов, напоминает эксперт Научно-образовательного центра федеральных и региональных программ Высшей школы государственного управления РАНХиГС Игорь Кокин. Для больших городов того же региона он может быть ниже допустимого. А среднее значение по региону будет точно соответствовать установленному порогу, в итоге формально закон соблюден.

Сравнивать суммы в платежке нужно не с предыдущим месяцем, а с июлем прошлого года, советует Игорь Кокин. Кроме того, он обращает внимание, что нельзя просто сравнить финальную сумму, так как в каждом месяце потребление воды, электричества и других ресурсов может различаться. "Поэтому сравнивать нужно тарифы, которые указаны в платежке", - говорит он. Их суммарное повышение не должно превышать допустимый для населенного пункта индекс.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
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Повышение сумм в квитанциях допустимо далеко не во всех строчках. Повышение с 1 июля затрагивает только коммунальные ресурсы, а значит, жилищные - повышены быть не могут.

При этом, к примеру, в содержании общедомового имущества тоже есть коммунальная составляющая. На освещение, отопление подъездов тратятся коммунальные ресурсы. Но вот не связанные с коммунальными платежи повыситься не могут, к примеру, суммы за уборку помещений, текущий ремонт и т.д.

"При малейшем сомнении следует обращаться в органы государственного жилищного надзора, которые обязаны провести проверку", - говорит Кокин. При этом на заключении госжилинспекции эксперт советует не останавливаться. "Если есть какие-то сомнения в справедливости решений госжилинспекции, можно обратиться в Федеральную антимонопольную службу", - отмечает он. Именно ФАС призвана контролировать соблюдение предельных индексов.

Искать, что скрыто

Завышение платежей эксперты советуют искать в тратах на общедомовые нужды (ОДН). К примеру, поставщики ресурсов выставляют платежи за потребленные внутри квартиры ресурсы и за общедомовые по разным тарифам. Такие случаи были выявлены в начислении платежей за горячую воду, отмечает Кокин. При этом управляющие компании не спорят с такими счетами, а просто выставляют их собственникам в надежде, что те не заметят завышения и просто заплатят выставленные суммы. Это незаконно, и у собственников есть право требовать пересчитать такие платежи.

Инфографика "РГ" / Антон Переплетчиков/ Ирина Жандарова

Также частым нарушением является отдельное начисление платежей за те услуги, которые уже оплачены по строке "содержание общедомового имущества". К примеру, управляющие компании могу отдельно вынести оплату домофона или уборку подъездов, какие-то платежи за ремонт. Проверить, нарушает ли УК права собственников квартир, можно, изучив договор с управляющей компанией. Он должен быть на руках у каждого собственника, но если его нет, то обычно он размещен на сайте обслуживающей дом организации. Или можно зайти за этим документом в УК. Если, к примеру, в договоре указано, что плата за домофон уже входит в содержание общедомового имущества, а в платежке она вынесена отдельно - это нарушение.

Три года ждут

Одна из наиболее частых жалоб собственников, связанная с завышением платежей, на перерасчет. Управляющие компании могут сделать его за предыдущие три года. И вот когда вы все оплатили, забыли об этом, выкинули квитанции, вам приходит требование внести дополнительные суммы, так как ваша УК провела перерасчет.

Перерасчет может быть сделан в нескольких случаях - это, во-первых, корректировка за отопление при равномерной оплате, говорит Кокин. То есть если тепло собственники оплатили равными суммами в течение года, то УК имеет право посчитать, равны ли оплаченные суммы реально затраченным ресурсам. Обычно такой перерасчет делается в январе. И это единственный случай, когда перерасчет делается не по инициативе собственника.

Фото: Алексей Сухоруков/ РИА Новости
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Перерасчет может быть сделан, если собственник временно отсутствовал, к примеру, уезжал в отпуск или на дачу. Но в этом случае суммы корректируются в сторону понижения. Перерасчет также может быть сделан, если долго не подавались показания счетчиков, а потом были переданы. Также может быть перерасчет за не оказанные услуги, за услуги плохого качества, к примеру, если в зимний период температура в квартире не соответствовала нормативам. Но во всех этих случаях платежи корректируются в сторону снижения.

Самые возмутительные случаи - это перерасчет, в котором управляющая компания требует с собственника суммы, которые якобы не были уплачены. Для таких ситуаций следует хранить все квитанции об оплате не менее трех лет, именно такой срок допустим для истребования задолженности. Чаще всего такие неприятные ситуации возникают при переходе управления дома от одной организации к другой и путанице, кому именно должен платить собственник. Нужно помнить, что если счета оплачены, то обязанности собственника выполнены, а выяснением, кому именно принадлежат платежи, управляющие компании должны заниматься самостоятельно. Для собственника же главное сохранить документы об оплате, чтобы подтвердить выполнение своих обязательств. Чтобы избежать списания сумм в судебном порядке, следует чаще заходить на сайт судебных приставов и проверять, не вынесено ли в отношении собственника решений. Особенно часто это стоит делать, если собственник знает, что за управление его домом соревнуются две управляющие компании.

Тем временем в регионах продолжают вводить льготы на оплату вывоза мусора. В Тамбовской области семьям, воспитывающим трех и более несовершеннолетних детей, с июля будут компенсировать 70% расходов на мусор. Ранее для них скидка составляла 30%. Вводятся льготы и в Ярославской области. Для тех, кто живет в домах без центрального водоснабжения, водоотведения и отопления.

Экономика ЖКХ Регулирование тарифов в ЖКХ
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