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Рубрика: Власть

Трудности перевода

Госдума призвала правительство ввести экономические меры в отношении Грузии. Одна из возможных мер - заморозка денежных переводов
Текст: Татьяна Замахина
Российская газета - Федеральный выпуск № 148(7906)
Еще до заявления президента Владимира Путина о нецелесообразности санкций в отношении Грузии, Госдума приняла заявление на эту тему. Депутаты официально обратилась к правительству РФ с предложением продумать дополнительные экономические меры в связи с антироссийскими провокациями в Грузии. Сначала палата парламента обсуждала предложения о запрете импорта в РФ грузинского вина и минеральной воды, а также заморозке денежных переводов из России в Грузию, однако затем было решено оставить определение конкретных шагов на усмотрение кабмина.
Фото: Антон Новодережкин/ ТАСС Фото: Антон Новодережкин/ ТАСС
Фото: Антон Новодережкин/ ТАСС

"В связи с продолжением недружественных действий" депутаты рекомендуют правительству РФ "рассмотреть целесообразность применения в отношении Грузии специальных экономических мер, предусмотренных федеральным законом от 30 декабря 2006 года", говорится в тексте документа. Согласно федеральному закону, о котором идет речь, такого рода меры могут быть направлены, в частности, на запрет или ограничение финансовых операций, а также изменение таможенных пошлин. Предусмотрено и установление ограничений на осуществление туристской деятельности, что уже предпринято - введен запрет авиасообщения с Грузией.

Неверов: Заявление Госдумы по Грузии не противоречит позиции президента

Какие бы меры в правительстве ни выбрали, они должны стать чувствительными для Грузии. Так, по словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, Россия занимает первое место по перечислению денежных средств в Грузию - 631 млн долларов за прошлый год. Кроме того, Россия на первом месте по потреблению грузинского вина, минеральной и газированной воды. "Наше решение должно охладить тех, кто не думает ни о народе, ни об экономике, если все суммировать - порядка 20% ВВП Грузии формирует Россия", - заявил глава нижней палаты парламента РФ. Как заметил позже Володин, грузинское вино уже перестало выигрывать по качеству, наши вина даже лучше.

Россия занимает первое место по перечислению денежных средств в Грузию - 631 млн долларов за прошлый год

В том, что оставлять без внимания грузинские провокации нельзя, уверены все думские фракции - заявление было принято единогласно. В документе говорится, что "депутаты Госдумы категорически осуждают непрекращающиеся антироссийские провокации в Грузии и отмечают, что открытые выпады радикальных сил этой страны ведут к дальнейшей деградации российско-грузинских отношений". Под эскалацией антироссийских настроений в Грузии, в частности, имеется в виду инцидент на телеканале "Рустави 2", когда ведущий в прямом эфире нецензурно выражался в адрес руководства России. "Мы считаем недопустимыми оскорбления в адрес нашей страны, угрозы в адрес наших граждан, оскорбления нашего президента", - подчеркнул Вячеслав Володин. Кроме того, российская сторона не дождалась извинений после инцидента с депутатом Сергеем Гавриловым, который произошел в ходе Межпарламентской ассамблеи православия в Грузии. Мало того, грузинские власти даже обнаружили здесь некие "происки России". Все это звенья одной провокационной цепи, считают депутаты. И перечисленные инциденты - лишь вершина айсберга, свидетельство того, что антироссийские настроения в Грузии стали набирать обороты. "Наша позиция не только оправданна, она носит профилактический характер, - подчеркнул Вячеслав Володин. - Есть огромное количество возможностей поставить на место тех, кто зарвался и уже не понимает, что так нельзя". Если есть разумные силы в Грузии, они должны "объяснить тем экстремистам, которые хотят чего-то своего, что так нельзя с нашей страной", добавил председатель Госдумы. "Но если мы сами не будем себя защищать, нас никто защищать не будет", - заметил он.

Экономика

Только в первом квартале этого года, по данным Банка России, объем трансграничных переводов из России в Грузию составил 124,346 миллиона долларов. При этом 101,646 миллиона долларов перечислили в Грузию физические лица - резиденты. Из этих средств через системы денежных переводов (BLIZKO, CONTACT, InterExpress, Western Union, "Золотая Корона", Сбербанк ("Колибри"), Международные денежные переводы "Лидер", "ЮНИСТРИМ", а также "Почту России") было переведено 71,219 миллиона долларов. По данным Банка России, средняя сумма перевода через эти системы составила 554 доллара.

Объем средств, перечисляемых из России в Грузию, стабильно растет с каждым годом. Если в 2016 году он составил 421 миллион долларов, то в 2017-м уже 568,8 миллиона, а в прошлом году из России в Грузию ушло уже свыше 631 миллиона долларов. При этом динамики, которая было до 2014 года, добиться все еще не удалось. Так, 6-7 лет назад из России в Грузию ежегодно перечислялось не менее 0,8 миллиарда долларов.

Фото: Владимир Федоренко/ РИА Новости
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Среди целей, на которые перечисляют средства за рубеж (не только в Грузию) физические лица - резиденты, преобладают собственные переводы (со своего счета в России на свой счет или счет близкого родственника в банке-нерезиденте), безвозмездные поступления (гранты, пожертвования, компенсации, стипендии, пенсии, алименты, выплаты наследства, дарение), переводы электронных денежных средств и кредиты. В топ-5 также входит оплата услуг (образовательных, медицинских, консультационных, туристических и т.д.), оплата товаров, а также операции с недвижимым имуществом.

Ежегодно объем трансграничных переводов растет. Всего в первом квартале этого года из России в другие страны было переведено 9,418 миллиарда долларов, из них в страны дальнего зарубежья - 6,937 миллиарда, в страны СНГ - 2,481 миллиарда. В прошлом году физические лица перечислили в другие страны 47,838 миллиарда долларов, в 2017-м - 43,834, в 2016-м - 35,928 миллиарда.

Подготовила Елена Березина

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