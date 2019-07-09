Какие импортные медизделия больше не допустят к госзакупкам

Перечень расширился на 14 пунктов. Среди них - аппараты и комплексы гамма-терапевтические контактной лучевой терапии, интраокулярные линзы, аппараты ультразвукового сканирования, клейкие перевязочные материалы, микроисточники с йодом-125, остеопластические хирургические материалы, аппараты искусственной вентиляции легких, эндопротезы суставов конечностей, медицинские кровати.

По данным Минпромторга, все эти медицинские изделия и медицинское оборудование, расширившие перечень, изготавливаются в России в достаточном количестве и надлежащего качества. Каждое изделие из списка производится как минимум двумя компаниями.

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