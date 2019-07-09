Темы затрагивались самые разные. Мы говорили о недавней встрече "двадцатки" в Осаке, о развитии политических, экономических и культурных связей... Затронули и тему летних Олимпийских игр-2020 в Токио. Интересно, что впервые на памяти всех российских участников беседы, чрезвычайный и полномочный посол зарубежной державы отвечал журналистам на безупречном русском.

Господин посол, в Осаке после окончания саммита "двадцатки" состоялась полноформатная встреча между президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Японии Синдзо Абэ. Какова ваша оценка прошедших переговоров? Какие документы были подписаны и что это значит для наших будущих отношений? Продолжится ли в самое ближайшее время интенсивный диалог между президентом РФ Владимиром Путиным и премьер-министром Синдзо Абэ?

Тоёхиса Кодзуки: В этот раз встреча премьер-министра Абэ и президента Путина продолжалась около трех часов. Лидеры обсудили широкий спектр областей, включая политику, экономику, безопасность, гуманитарные обмены. В качестве итогов в сферах экономики и гуманитарных обменов хотел бы в первую очередь отметить три момента.

Было принято официальное решение об инвестиционном участии японских компаний в проекте "Арктик СПГ-2". Этот крупномасштабный проект вносит вклад в освоение Арктического региона Россией и стабильные поставки энергоресурсов в Японию. Мы приветствуем это решение, поскольку оно отвечает концепции, о которой премьер-министр Абэ говорил на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в прошлом году. Он сказал, что "Северный Ледовитый океан, Берингово море, северная часть Тихого океана и Японское море станут морской магистральной дорогой мира и процветания".

Также было решено объявить 2020-й Годом японо-российских межрегиональных обменов. Такой Год проводится между нашими странами впервые в истории.

Лидеры хотят сохранить импульс перекрестного Года Японии и России и надеются, что обмены между нашими странами расширятся до самых разных уголков двух стран.

Прошло уже около трех лет с тех пор, как премьер-министр Абэ предложил "План сотрудничества" из восьми пунктов. За это время было сформировано более 200 проектов. В частности, после январской встречи лидеров и до настоящего момента было подписано 56 коммерческих документов. Лидеры подтвердили намерение и дальше расширять взаимовыгодное сотрудничество.

Они также провели откровенную дискуссию по вопросам заключения мирного договора и выпустили следующее Публичное заявление. Позвольте мне его зачитать:

"Премьер-министр Японии Абэ и президент Российской Федерации Путин, проведя 29 июня 2019 года встречу в городе Осаке, приветствовали то, что энергично проводятся переговоры по мирному договору, и согласились и дальше продвигать переговоры, с совместно выраженной ими в ноябре 2018 года в Сингапуре решимостью ускорить переговоры по мирному договору на основе Совместной декларации 1956 года. Руководители двух стран подтвердили свою искреннюю решимость урегулировать проблему мирного договора, которую они выразили в декабре 2016 года в Нагато, и приветствовали прогресс к осуществлению совместной хозяйственной деятельности (СХД) на четырех островах".

Таким образом, нынешняя встреча придала дальнейший импульс развитию отношений между нашими странами.

В сентябре во Владивостоке пройдет Восточный экономический форум (ВЭФ). Если позволят обстоятельства, мы думаем, что господин Абэ примет участие в нем и в этом году.

Потепление в отношениях между Токио и Москвой стало возможным в том числе благодаря нашим лидерам, которые видятся регулярно и довольно часто. Вы неоднократно были свидетелем таких встреч. Какие отношения у Владимира Путина и Синдзо Абэ?

Тоёхиса Кодзуки: Премьер-министр Абэ и президент Путин уже провели двадцать шесть встреч. У них сложились крепкие доверительные отношения. На совместной пресс-конференции после недавней встречи лидеров премьер Абэ заявил: "Я верю, что Япония и Россия могут продолжать уверенное движение вперед при взаимодействии между мной и президентом Путиным". Оба лидера видят стратегическое значение в укреплении двусторонних отношений между Японией и Россией. Думаю, именно поэтому они смогли выстроить такие тесные отношения друг с другом.

Япония с сентября этого года собирается облегчить визовый режим для российских бизнесменов и студентов. О чем конкретно идет речь?

Тоёхиса Кодзуки: Для дальнейшего развития сотрудничества в сфере экономики штатным сотрудникам российских компаний и научно-исследовательских организаций, которые имеют отношение к реализации "Плана сотрудничества" из восьми пунктов, будут выдаваться многократные визы до пяти лет.

Упрощение визовой процедуры также коснется студентов 465 российских вузов. Подавая документы на визу, вместо справки о наличии средств для поездки в Японию им достаточно будет предоставить справку о том, что они учатся в данном вузе.

Премьер-министр Абэ и президент Путин уже провели двадцать шесть встреч

В январе этого года состоялась японо-российская встреча на высшем уровне, и на ней была поставлена общая цель: увеличить к 2023 году двусторонний людской поток между Японией и Россией до уровня 400 тысяч человек. В 2017 году число поездок между нашими странами составило около 180 тысяч человек. То есть нужно увеличить эту цифру более чем в два раза. Мы будем и дальше работать над достижением этой цели.

Москва неоднократно призывала Токио перейти к полноценному безвизовому режиму. Япония пока довольно осторожно реагирует на подобные предложения. Вместе с тем, как вы говорили, лидерами стран поставлена амбициозная задача довести масштабы обменов между нашими гражданами как минимум до 400 тысяч человек к 2023 году. Существуют ли препятствия к устранению еще одного барьера между нашими странами?

Тоёхиса Кодзуки: Прежде всего хочу подчеркнуть, что до этого правительство Японии осуществляло разные меры по упрощению визового режима. Это делается для того, чтобы активизировать туристический поток между нашими странами.

Если говорить конкретно, то в январе 2017 года было принято решение смягчить условия выдачи виз для российских граждан. Мы отменили требования о наличии гарантийного письма от принимающей стороны в Японии. Раньше оно требовалось даже для туристических поездок. Мы также расширили список лиц, которые могут получить многократные визы. А в октябре прошлого года мы значительно сократили список документов на получение туристической визы для групп российских туристов.

Благодаря в том числе такому смягчению визовой процедуры в 2018 году Японию посетило рекордное количество россиян. Приведу несколько цифр. В 2017 году рост по сравнению с предыдущим годом составил 41 процент, в 2018 году - 23 процента. Это очень высокие показатели. Мы будем и дальше работать над расширением наших гуманитарных контактов.

Некоторое время назад премьер Синдзо Абэ объявил о новом подходе к выстраиванию отношений с Россией. После этого появился план развития двустороннего экономического сотрудничества из восьми пунктов. Планомерно идет проработка налаживания совместной хозяйственной деятельности на южных Курильских островах. Принято решение осенью запустить пилотные проекты по двум из пяти обозначенных ранее направлений - это переработка мусора и туризм. Есть ли уже здесь какая-то конкретика?

Тоёхиса Кодзуки: Договоренность о начале переговоров по СХД была достигнута в ходе встречи на высшем уровне в Нагато в декабре 2016 года. Считаю, что наши страны смогут прийти к решению территориальной проблемы и заключению мирного договора путем устремленного в будущее подхода. Он подразумевает совместную проработку будущего образа четырех островов и поиск взаимоприемлемого решения на этой основе.

По итогам нынешней встречи лидеров по вопросу совместной хозяйственной деятельности было принято решение о реализации пилотных проектов по бизнес-моделям в сферах туризма и переработки мусора. В частности, в августе планируется провести в Москве консультации между японскими и российскими специалистами по туризму. Они определят конкретные масштабы, маршруты и другие детали туров. После этого, ориентировочно осенью, планируется провести пилотные туристические поездки.

Что касается переработки мусора, то российские специалисты посетят остров Хоккайдо, где осмотрят соответствующие объекты, проведут консультации. Затем японские специалисты посетят острова, и будут определены конкретные детали проекта.

В Токио проявляют интерес к совместной работе с Россией в области энергетики. Недавно японские консорциумы подключились к реализации проекта "Арктик СПГ-2". Какие еще крупные проекты будут осуществляться в ближайшее время между нашими странами?

Тоёхиса Кодзуки: Участие японских компаний в "Арктик СПГ-2" вносит существенный вклад в развитие Арктики, которое продвигает Россия, и в стабильные поставки энергоносителей в Японии. Тем не менее наши интересы не ограничиваются сферой энергетики. "План сотрудничества" из восьми пунктов согласуется с работой по реализации двенадцати национальных проектов, которые правительство России разработало для конкретизации прошлогоднего майского указа президента РФ.

Так, сотрудничество с нашей стороны способствует повышению качества жизни россиян. Могу представить два значимых документа в сфере медицины, которые были подписаны по итогам встречи наших лидеров в Осаке.

Первый - о создании Японо-Российского центра превентивной медицины и диагностики на базе больницы РЖД в Хабаровске. Этим занимаются компания Marubeni Corporation и медицинская компания Medical Corporation Tesshokai.

Второй документ - договор о взаимодействии между компаниями Canon Medical Systems и "Р-Фарм". Он нацелен на осуществление продаж визуального диагностического оборудования этой японской компании и на организацию локального производства в будущем. Думаю, оба этих документа будут способствовать увеличению продолжительности здоровой жизни россиян.

Кроме этого, достигнуты договоренности об участии японских компаний в строительстве и эксплуатации завода по производству метанола в Волгоградской области. Эти договоренности будут способствовать увеличению несырьевого неэнергетического экспорта. Именно это декларирует Россия в национальных проектах. В дальнейшем Япония продолжит последовательно конкретизировать проекты, чтобы расширять взаимодействие по "Плану сотрудничества" из восьми пунктов.

В начале июня прошел Петербургский международный экономический форум. На каком уровне была представлена японская делегация? Какие договоренности удалось достичь?

Тоёхиса Кодзуки: Мы считаем Петербургский международный экономический форум важной площадкой, где собираются представители многих правительств и частных компаний. До настоящего времени в этом мероприятии от Японии принимали участие лица высокого уровня, включая премьер-министра Синдзо Абэ в 2018 году.

В этом году Санкт-Петербург посетил вице-министр экономики, торговли и промышленности Японии Ёсихиро Сэки. С ним приехали многие представители видных японских компаний, заинтересованных в деловых контактах с Россией. Это председатель Японо-российского комитета по экономическому сотрудничеству, Федерации экономических организаций (Keidanren) Тэруо Асада, президент Японского банка международного сотрудничества (JBIC) Тадаси Маэда, президент компании Mitsui & Co Тацуо Ясунага и другие. Также впервые принял участие в форуме губернатор префектуры Окинава Дэнни Тамаки.

Кроме того, 8 июня состоялся бизнес-диалог "Россия - Япония". Наряду с господином Сэки в нем принял участие министр экономического развития РФ Максим Орешкин. Стороны обсудили широкий круг вопросов текущего состояния японо-российского экономического сотрудничества. Считаю, что состоялся очень полезный обмен мнениями.

Что касается конкретных результатов, например, был подписан меморандум о расширении закупок японского оборудования для добычи угля между Государственным экспортно-кредитным агентством Японии (NEXI) и Сибирской угольной энергетической компанией (СУЭК). Это крупнейший российский производитель и экспортер угля. Надеюсь на дальнейшее развитие взаимовыгодного сотрудничества.

Господин посол, вы упомянули, что среди участников ПМЭФ был губернатор префектуры Окинава Дэнни Тамаки. Получается, самый южный японский регион заинтересован в сотрудничестве с Россией?

Тоёхиса Кодзуки: Окинава славится красивой природой, чистыми пляжами, вкусной и разнообразной кухней. Префектуру Окинава посещает много туристов - в 2018 году почти 10 миллионов человек. Цель нынешнего визита губернатора Тамаки состояла в привлечении туристов из России, продвижении местной продукции. Глава региона подробно рассказал россиянам о привлекательности Окинавы.

Знаю, что жители России очень любят путешествовать. Большинство ездит, к примеру, в Турцию, в Анталью, в поисках солнца и красивых пляжей.

Хочу сказать, что Окинава - идеальное место для отдыха. Это самая южная часть Японии с красивыми пляжами и солнечной погодой. Очень популярное туристическое место.

Для расширения диапазона контактов между Японией и Россией важно развитие межрегиональных обменов. Надеюсь, что роль губернаторов поможет найти созвучие между привлекательными сторонами различных регионов Японии и России и будет способствовать дальнейшему развитию обменов. Уверен, что этому развитию поможет Год межрегиональных и побратимских обменов, который начнется в 2020-м.

Какие подвижки происходят между Москвой и Токио в области торговли? Как смотрят японские инвесторы на перспективу развития бизнеса на российской территории? Что привлекает, что отпугивает? Чем характеризуется сегодняшний товарооборот между Японией и Россией? Как известно, в прошлом году был зафиксирован его рост на 17 процентов. Что ждать от нынешнего года?

Тоёхиса Кодзуки: Мы видим тенденцию к расширению торговли между нашими странами. Объем нашего товарооборота в 2018 году увеличился на 40 процентов по сравнению с 2016-м и примерно на 14 процентов по сравнению с 2017 годом. Таким образом, указанный показатель растет уже два года подряд.

Тем не менее, что касается объема товарооборота, нефть и СПГ составляют почти 50 процентов импорта из России в Японию. А почти 60 процентов экспорта из Японии в Россию имеет отношение к автомобилям и товарам, связанным с ними. Показатели нашего товарооборота напрямую зависят от колебаний цен на нефть и газ, а также от изменений стоимости автомобилей и комплектующих. Поэтому важной задачей на будущее является диверсификация двусторонней торговли.

Что касается делового климата в России, согласно рейтингу Всемирного банка "Doing Business-2019" по сравнению с предыдущим годом Россия поднялась на четыре позиции и теперь занимает 31-е место. Японские компании в России высоко оценивают масштабы и потенциал роста российского рынка.

С одной стороны, такой большой потенциал привлекает японские компании. Однако есть и некоторые бизнес-риски. Японские бизнесмены указывают в том числе на влияние валютных колебаний, сложные налоговые и административные процедуры, недостаточный уровень развития инфраструктуры в России. Надеюсь, эти проблемы будут решены.

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ приняли участие в церемонии закрытия Перекрестных годов России и Японии. Масштабное и заметное событие в культурной жизни наших государств. В российских и японских городах прошли сотни выступлений известных артистов и творческих коллективов, которыми смогли насладиться миллионы человек. Японцам нравится русский балет, фигурное катание и классическая музыка. Что, по вашим наблюдениям, привлекает больше всего российскую публику в культуре Японии?

Тоёхиса Кодзуки: Перекрестный год проводился впервые в истории наших стран. Открытие фестиваля состоялось в прошлом году в Большом театре. По своим масштабам это мероприятие значительно отличается от прошлых программ обмена.

Японская культура очень разнообразна, поэтому трудно выделить что-то одно, что привлекает россиян больше всего. Но девиз "Есть Япония, которую вы не знаете" обязывал нас искать новые и свежие формы.

К 2023 году людской поток между двумя странами должен увеличиться до 400 тысяч человек

Попробую привести несколько конкретных примеров. В сентябре состоялись гастроли театра Сётику Гранд Кабуки. Осенью в Государственном музее изобразительных искусств (ГМИИ) имени А.С. Пушкина прошла выставка "Шедевры живописи и гравюры эпохи Эдо". В рамках экспозиции было представлено 135 экспонатов, из которых два произведения со статусом национального сокровища, девять со статусом особо ценного объекта культуры и шесть со статусом особо ценных предметов искусства. За два месяца выставку посетили более 120 тысяч человек. В январе этого года была показана хореографическая драма-экшн "Самурай Нобунага" с элементами традиционного японского танца и русского балета - замечательное соединение культур двух стран на одной сцене.

В рамках Года Японии в России уже состоялось около 600 различных мероприятий, в них приняли участие более 1,6 миллиона человек. Перекрестный год оставил значительный след в истории японо-российских отношений. Хочу поблагодарить всех участников и тех, кто помогал нам в организации этого мероприятия.

2020 год объявлен Годом российско-японских межрегиональных и побратимских обменов. Какие мероприятия запланированы в этой связи?

Тоёхиса Кодзуки: Да, на церемонии закрытия Перекрестного года Японии и России премьер-министр Абэ объявил, что в следующем году начнется Год межрегиональных обменов. В России множество регионов, и все они - со своими индивидуальными особенностями. Каждый из японских регионов тоже имеет свои характерные черты и привлекательные стороны. Поэтому одним из ключей для достижения наших целей становится активизация региональных обменов. Ведь регионы играют большую роль для кардинального расширения гуманитарных обменов с Россией.

На основе динамики, достигнутой в ходе перекрестного года, мы намерены и дальше развивать наши межрегиональные обмены. Я тоже буду прилагать усилия в этом направлении.

Летом 2020 года в Токио пройдут Олимпийские игры. Как в Японии относятся к российским спортсменам? Насколько ждут там нашу сборную?

Тоёхиса Кодзуки: Олимпийские и Паралимпийские игры 2020 года в Токио - долгожданное для нас событие. Раз в четыре года лучшие спортсмены со всего мира соревнуются в олимпийских видах спорта. Я тоже с нетерпением жду этого события.

В Осаке с президентом Путиным встретились бывший премьер-министр Японии Ёсиро Мори, председатель оргкомитета Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио, и председатель Олимпийского комитета Японии Ясухиро Ямасита. Они пригласили российского лидера на Олимпиаду в Токио.

Япония от всей души ждет приезда сборной России. Мы с радостью встретим российских спортсменов и окажем им максимальное гостеприимство. Как говорится по-японски, "омотэнаси".