Стихийное бедствие, обрушившееся на Иркутскую область, показало не только разрушительную мощь природы, но и способность людей объединяться, чтобы преодолеть трудности. Гуманитарная помощь начала поступать в регион с первых дней паводка.

Этот паводок оказался самым мощным за всю историю метеонаблюдений в Иркутской области. Фото: Кирилл Шипицин/ТАСС

Такого наводнения в Иркутской области не было 180 лет, этот паводок оказался самым мощным за всю историю метеонаблюдений. От стихии пострадали пять районов. Повреждены мосты, жилые дома подтоплены, сотни построек унесены течением, под водой оказались приусадебные участки.

В указе президента страны наводнение объявлено чрезвычайной ситуацией федерального характера. На борьбу с последствиями паводка будут выделены деньги из федерального бюджета, а также из резервного фонда правительства Российской Федерации. К ликвидации ЧС привлечены Вооруженные силы РФ и другие спецформирования.

По мере того как спадает вода, становится очевиден масштаб разрушений. Уже понятно, что многим семьям теперь придется все начинать с нуля. В этих условиях проявились лучшие качества россиян, стихия объединила и обычных граждан, и деловое сообщество.

- Когда происходят такие стихийные бедствия, никто не остается в стороне, все отзываются, - говорит председатель Иркутского областного отделения Российского Красного Креста Сергей Давидян. - Я видел семью, которая приехала сюда с детьми для оказания посильной помощи пострадавшим от стихии. Даже дети понимают, что нужно делать. Приходят пожилые люди, старше семидесяти. Приносят вещи, купленные в магазинах. К нам идет и молодежь: школьники, студенты. Все хотят помочь.

Многие компании уже высказали желание помочь проекту "Добрый груз" и сейчас решают, в какой форме они могут принять участие

Люди размещают у себя дома тех, кто остался без жилья, загружают в свои личные машины продукты, воду, бензин для моторных лодок и - в районы бедствия. Крупные компании отправляют "гуманитарку" фурами и вагонами. Среди предприятий, не оставшихся равнодушными к трудностям жителей Иркутской области, ООО "ПЕРВАЯ ЭКСПЕДИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ" (ПЭК). Коллектив сотрудников транспортной компании объявил о начале проекта "Добрый груз", смысл которого как сбор, так и доставка грузов в районы бедствия.

- Все эти дни мы постоянно следим за тем, что происходит в Иркутской области, - говорит заместитель директора компании Вадим Филатов. - Поскольку наша транспортная компания осуществляет доставку сборных грузов по всей России, мы обладаем необходимыми ресурсами, чтобы принять и отвезти гуманитарную помощь в пострадавший от наводнения регион. В настоящее время собираем через наши отделения вещи для доставки их в Иркутскую область и призываем всех оказать посильную помощь людям, которые буквально начинают жизнь заново. Все 187 отделений компании в городах от Калининграда до Южного Сахалина готовы принять от людей гуманитарную помощь и в кратчайшие сроки доставить в представительства Красного Креста Иркутской области.

- Мы связались с представителями регионального отделения Российского Красного Креста, чтобы конкретизировать адреса доставки и список вещей, в которых жители области нуждаются особенно остро, - комментирует Вадим Филатов. - Пострадавшим по-прежнему нужны инвентарь и инструменты, одежда и средства гигиены. Каждый человек может принять участие, принеся на пункты сбора что-то из списка необходимого. Перечень довольно большой. Мы предложили подключиться к этому проекту своим бизнес-партнерам и клиентам.

Когда происходят такие стихийные бедствия, никто не остается в стороне. Фото: Кирилл Шипицин/ТАСС

Многие уже высказали желание помочь и сейчас решают, в какой форме они могут принять участие - найти средства на закупку необходимого или, если это компания-производитель, выделить продукцию, товары в помощь проекту.

- Стихийные бедствия меняют жизнь многих людей, но противостоять трудностям можно только четкими продуманными действиями. Мы уверены, что "Добрый груз" объединит деловое сообщество, СМИ и просто людей в желании помочь, - подытожил Филатов. - Убежден, что общими усилиями мы поможем пострадавшим намного быстрее вернуться к нормальной жизни.

Адреса пунктов приема гуманитарной помощи и списки необходимых вещей, вся информация о комплектовании, отправке и раздаче "Доброго груза" размещены на сайте компании.