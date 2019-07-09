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Текст:   Татьяна Замахина 
16:01 09.07.2019

Стройки разморозят

Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин представил Госдуме отчет о деятельности ведомства, а также ответил на вопросы депутатов. Одна из самых актуальных проблем, которая волновала народных избранников, - ситуация с недостроем. Чтобы ее решить, в контрольном ведомстве предлагают ужесточить ответственность для нерадивых чиновников.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Депутат-"единоросс" Раиса Кармазина напомнила, что средства, выделенные на замороженные объекты, - это "попусту затраченные деньги". "Но самое главное, мы обнадежили наших граждан, ведь это невведенные в строй больницы, детские сады, школы", - подчеркнула она.

В Счетной палате считают, что нужно усилить ответственность за остановку объекта строительства. Это, по сути, "омертвление и потеря тех средств, которые на него тратились", - заявил Кудрин.

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
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С этого года СП проводит анализ по всей стране по ситуации с "замороженными" стройками. Например, в Северо-Кавказском федеральном округе было выявлено более 4 тысяч объектов незавершенного строительства, куда было вложено 100 млрд рублей. А в октябре контрольное ведомство собирается представить полную картину по всем регионам.

Кстати, проверка уже "вызвала необходимые шаги", рассказал Кудрин. Так, в Дагестане после нее наметили 60 объектов для завершения строительства.

Депутатов волновали и другие темы, связанные с недвижимостью, - например, ситуация с жильем для сирот. Как сообщил глава СП, 168 тысяч совершеннолетних сирот имеют право на жилье, но не получили его. "Во многих случаях сироты могут получить жилье только по решению судов, что меняет очередность", - пояснил он. Так что нужны системные меры, подчеркнул Алексей Кудрин. И Счетная палата совместно с правительством РФ готова их разработать. Депутаты также готовы подключится - в "Единой России" собрались проанализировать лучшие региональные практики в этой сфере и в сентябре представить рекомендации для кабмина.

В Госдуме также предложили СП подумать над усилением ответственности должностных лиц за нарушения бюджетного законодательства. А это проблема тоже актуальная - в прошлом году аудиторы выявили более 9 тыс. нарушений на общую сумму в 772,7 млрд рублей. Основные нарушения - при осуществлении госзакупок (294,6 млрд) и при формировании исполнении бюджетов (268,2 млрд).

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