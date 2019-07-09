Кудрин предупредил об опасности быстрого роста потребкредитования

Критическая черта в росте потребкредитования в России не пройдена, но ситуация требует постоянного анализа. Об этом заявил, выступая в Госдуме, глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

Риски могут быть созданы, если рост потребительского кредитования в России в 2019 и 2020 годах будет идти темпами около 20%. Таким образом, если тенденция продолжится, ведь и в прошлом году данный вид кредитования вырос на аналогичную величину.

Такие темпы, в частности, связаны с тем, что многие заемщики рефинансировали ранее взятый кредит. Еще один фактор - расширение числа участников системы кредитования.

С одной стороны, это хорошо, что россияне демонстрируют готовность эффективнее работать с финансовыми инструментами.

- С другой стороны - ухудшение жизни некоторых групп граждан приводит их к необходимости брать взаймы, что не всегда имеет хорошую перспективу по возврату, - объяснил Кудрин.

О том, что рост потребительского кредитования несет риски рецессии в экономике, ранее говорил министр экономического развития РФ Максим Орешкин. Однако Центробанк, как заявляла его глава Эльвира Набиуллина, предпринимает меры, чтобы в розничном кредитовании "пузырь" не образовался.