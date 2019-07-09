Лукашенко обсудил строительство Нежинского ГОК

Это масштабное предприятие, по информации экспертов, станет вторым предприятием в РБ по добыче калийной руды и производству калийных удобрений. По прогнозам его мощность составит до двух млн тонн хлорида калия в год. Инвестиционный проект предусматривает строительство горнодобывающего комплекса, обогатительной фабрики, газотурбинной электростанции для собственных нужд, железнодорожной, автодорожной, жилищной и другой инфраструктуры.

Лукашенко, прежде всего, подробно поинтересовался у своего визави тем, как идет строительство проекта, "какие уже сейчас перспективы по добыче и реализации этой продукции". Он дал понять, что для республики очень важно, чтобы объединились усилия "Славкалия" с Белорусской калийной компанией и на рынок они выходили согласованно.

Президент также поблагодарил российского предпринимателя за его благотворительную деятельность в Беларуси. "Спасибо за храм. Это уникальный случай, когда мусульманин строит православный храм", - сказал глава государства. Он выразил слова благодарности за поддержку спорта и построенную школу.