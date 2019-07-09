Месси бесплатно накормит бедных

Ресторан Лионеля Месси в Аргентине будет бесплатно кормить бедных.

Звезда мирового футбола Лионель Месси снова оказался в центре внимания. Как сообщает издание Marca, у себя на родине в Аргентине принадлежащий футболисту ресторан начал бесплатно кормить бедных.

Ресторан VIP находится в городе Росарио и принадлежит форварду "Барселоны" и его семье. В течение 15 дней с 19:00 до 21:00 все желающие могут получить горячую еду.

"Мы угощаем кофе, напитками и даже вином, - рассказал менеджер ресторана Ариэль Альмаду. - Многие люди приходят к нам и благодарят".