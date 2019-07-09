Миллиардер Том Стейер вступил в президентскую гонку в США

Американский миллиардер Том Стейер официально выдвинул свою кандидатуру на пост президента США, несмотря на то, что еще в январе этого года отказался от этой идеи.

Стейер будет баллотироваться от демократической партии, которую он поддерживал финансово в последние годы.

Отмечается, что одним из направлений деятельности демократов, активно лоббировавшихся миллиардером, является попытка проведения импичмента действующего президента США Дональда Трампа.

Как отмечают американские политологи, Стейер, невзирая на свою малую известность и большое количество кандидатов от демпартии, благодаря имеющемуся у него "денежному резерву" сможет значительно усилить свои позиции в рейтингах в довольно сжатые сроки.