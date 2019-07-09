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09.07.2019 13:27
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Минсельхоз заявил об ущербе от массовой гибели пчел в регионах

Текст: Евгений Гайва
Фото: Сергей Аверин/РИА Новости Фото: Сергей Аверин/РИА Новости
Фото: Сергей Аверин/РИА Новости

Массовая гибель пчел в нескольких регионах России наносит значительный материальный ущерб отечественному пчеловодству, говорится в распространенном сообщении Минсельхоза России.

"Министерством направлены рекомендации органам управления АПК субъектов РФ принять исчерпывающие организационные и практические меры по предупреждению и предотвращению гибели пчел", - говорится в сообщении.

Фото: iStock
Стала известна причина массовой гибели пчел в Удмуртии

Как отметили в ведомстве, в регионах ведется работа по анализу ситуации, о ее результатах будет доложено в министерство. Также региональными органами управления АПК проводится разъяснительно-консультативная работа по ознакомлению аграриев и пчеловодов с действующим законодательством России в части соблюдения регламентов применения пестицидов.

Как считают в Минсельхозе, пострадавшие пчеловоды с помощью аккредитованных лабораторий должны точно устанавливать причину ущерба пасекам в каждом конкретном случае гибели пчел.

Летом 2019 года массовая гибель пчел отмечается в Удмуртии, Марий Эл, Липецкой, Саратовской, Ульяновской, Курской областях, Алтайском крае. Специалисты считают, что вымирание пчел может быть вызвано нарушением требований при применении пестицидов и других химических средств обработок посевов.

В Минсельхозе отмечают, что причинами гибели пчел могут быть не только применение пестицидов, но и другие факторы. В ведомстве также указали, что государственный надзор в области безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами при осуществлении федерального государственного экологического надзора в России осуществляет Росприроднадзор.

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