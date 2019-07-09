Кассирша банка из башкирского города Салавата Луиза Хайруллина, пропавшая с детьми, мужем и 23 миллионами рублей, нашлась. Выяснилось: убежала кассирша недалеко - сидела на съемной квартире в нескольких сотнях километров от дома. Но главное - похищенных денег у нее нет.

Муж 36-летней Луизы Хайруллиной объявил, что проиграл все украденные деньги. Кассирша сейчас в СИЗО. По непонятной причине ее муж считается свидетелем преступления. Где, когда и при каких обстоятельствах супруг Хайруллиной "спустил" огромные деньги, пока неизвестно.

Срок, который грозит Луизе, все называют максимальный - 10 лет. Но такой ей не дадут - у нее маленькие дети, она никогда не нарушала закон и не была судима. Значит, получит половину. Срок в камере СИЗО удвоят и зачтут в срок наказания. Потом за хорошее поведение могут уменьшить минимальное наказание, и она сможет через пару-тройку лет выйти условно-досрочно. А деньги искать будут?