На экраны выходит новый фильм Люка Бессона

Имя Люка Бессона давно стало для публики знаком чего-то гарантированно завлекательного, а иногда и оригинального. После коммерческих неудач последнего времени французский enfant terrible решил вступить в хорошо знакомую, давно отработанную воду - снял нечто вроде успешной "Никиты" 1990 года, но теперь - под именем "Анна". В мире картину приняли аплодисментами, смешанными со свистом.

Интересно, что после "Курска", где он выступил продюсером, Бессон снова обратился к русскому материалу - уже как сценарист и режиссер. Тщательности в деталях здесь ничуть не больше - ну так ведь и жанр иной: вместо реальной драмы - залихватский, частично комедийный боевик о секс-бомбе, ставшей агентом сразу двух спецслужб - советской и американской. Так что не будем удивляться, что действие происходит то в ресторане "Главпивторг", то в Банке Советского Союза, а Москва 90-х снята в антураже лубочного Измайлова эпохи Лужкова и сияющих фасадов эпохи Собянина: важно, чтоб было эффектно.

Русский дух фильма поддерживает участие московской экс-модели Саши Лусс в заглавной роли и российского суперстара Александра Петрова в небольшой роли ее бойфренда - мелкого бандита и ходячего воплощения идеи семейного насилия. А также в значительной мере и Хелен Миррен - Елены Мироновой - в роли Ольги, шефа Анны в КГБ и подобии всевидящей М из "бондиады". Для Миррен этот фильм - проходная забава, что видно в каждом кадре с ее участием; Петров скорее отрабатывает гонорар, а для Лусс фильм должен стать трамплином в большой мировой "экшн": хрупкой модели предстояло крушить легионы дюжих гэбистов, отстреливать на бегу спецагентов и приканчивать вилкой противника, вооруженного плевательницей, - ее героиню используют как "ключ, способный открывать все двери". Не могу судить насчет актерской техники, но техникой хореографического боя она овладела неплохо: многочисленные эпизоды как поединков, так и массовых побоищ выглядят по-балетному элегантно.

Американские спецслужбы представлены Киллианом Мэрфи в роли агента ЦРУ в Париже и потенциального любовника Анны. У него есть достойный соперник - Алексей, агент КГБ, вытащивший Анну из пучины невзгод, ее завербовавший и закрутивший с ней жаркий роман (Люк Эванс). Легко предвидеть, что они сойдутся лицом к лицу при более чем накаленных обстоятельствах. Оба актера стараются, хотя и безуспешно, обогатить чистый "экшн" хотя бы подобием психологических сложностей.

Понимая, что линейность повествования свела бы картину к вторичной, если не третичной банальщине, Бессон перемешал времена действия, как карты в колоде - мы переносимся на месяцы и годы вперед-назад с периодичностью часового маятника. Это снабжает каждую загадку фильма все объясняющей отмычкой - но с мучительной оттяжечкой: так хозяин Каштанки в чеховском рассказе вытягивал из нее на нитке уже почти проглоченный кусочек мяса. Фильм начнется прологом с таинственными арестами невинных особ на улицах Москвы, и только ближе к финалу мы узнаем, что это русские спецслужбы замели агентов ЦРУ, полностью оголив поляну и переиграв американцев по всем статьям. Даже эпизод первой встречи с Анной, торгующей в Измайлово матрешками, по логике сюжета потом найдет свое место где-то в середине действия. И так все два часа фильм будет нас раскачивать, вознося к небесам и ухая в бездны, как на американских горках. Это задумано как его достоинство, но стало скорее недостатком: горки не случайно делают короткими - чтобы нас не укачало до скуки. А фильм, честно говоря, к этому приблизился вплотную.

По части развесистой клюквы "Анна" далеко перекрыла все рекорды ранее виденных "русских сюжетов" мирового кино. Экзотичные нравы и навыки спецслужб больше напоминают черный юмор мультипликационных ужастиков с отрубанием указательных пальцев и аккуратно упакованными отрезанными головами при полном макияже; русская натура представлена хладнокровной безжалостностью героини, оставляющей после себя горы трупов, и штормовой эротикой все сметающих сексуальных натисков. У Анны множество обличий, она беспрерывно меняет парики, амплуа и сексуальные ориентации - воображение автора явно питала идея русской матрешки, где одна невинная на вид кукла таит в своем чреве целый выводок монструозных созданий. Попутно автор отдает должное красоте русских женщин, их интеллекту, физической выносливости и способности не только остановить коня на скаку, но и процитировать Чехова и Каспарова, перед решающим выстрелом объявив противнику мат. Похоже, что обвиненный по ходу кампании #MeToo в домогательствах Бессон хочет себя реабилитировать, сняв феминистский вариант "бондиады".