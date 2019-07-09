На Уимблдоне определились участницы 1/2 финала

На третьем по счету турнире серии "Большого шлема" - Уимблдоне настала пора решающих матчей. Накануне стали известны все четыре участницы полуфинала в женском одиночном разряде.

Первыми в 1/2 финала попали Симона Халеп с Сереной Уильямс. Но если румынка без особых проблем обыграла в двух сетах китаянку Чжан Шуай (7:6, 6:1), то американке для продолжения борьбы на лондонских кортах пришлось помучиться.

Матч Уильямс с соотечественницей Элисон Риске длился чуть больше двух часов. Несмотря на определенные проблемы, Серена одолела соперницу в трех партиях - 6:4, 4:6, 6:3. Во многом успех экс-первой ракетки мира предопределили 19 подач на вылет в ее исполнении.

За выход в финал Уильямс поспорит с чешкой Барборой Стрыцовой, "посеянной" на Уимблдоне под 54-м номером. В 1/4 финала Стрыцова обыграла в двух сетах британку Йоханну Конту - 7:5, 6:1. Ну а Халеп встретится с украинкой Элиной Свитолиной, победившей Каролину Мухову из Чехии - 7:5, 6:4.

К слову, вчера на Уимблдоне произошло знаковое событие: первый в истории турнира решающий тай-брейк. Случилось это в матче третьего круга парных соревнований. Хенри Континен и Джон Пирс обыграли Раджива Рама и Джо Салисбери - 7:6, 6:4, 3:6, 4:6, 13:12.

Также накануне сразу несколько теннисистов были оштрафованы за различного рода нарушения. Серену Уильямс наказали на десять тысяч долларов за повреждение ракеткой одного из кортов, а австралиец Ник Кирьос получил штраф в размере восьми тысяч за отдельные неспортивные инциденты на Уимблдоне.

Ну а сегодня состоятся четвертьфинальные матчи мужского одиночного разряда. Первая ракетка мира серб Новак Джокович сыграет с Давидом Гоффеном, Рафаэль Надаль - с Сэмом Куэрри, Роджер Федерер - с Кеи Нишикори, Гвидо Пелья - с Роберто Баутистой-Агутом.