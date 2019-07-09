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09.07.2019 09:27
Рубрика: Спорт

Названа причина гибели российской гандболистки в Польше

Текст: Максим Домчев

В Польше назвали причины гибели российской гандболистки Екатерины Королевой. По данным СМИ, на месте, где совершила свой роковой прыжок россиянка, была установлена табличка, запрещающая нырять в воду.

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По данным издания rmf24.pl, Королева прыгнула в воду на озере Шелонг Малы в ночь на понедельник. Она не двигалась, когда показалась на поверхности воды. Екатерину вытащили на берег и вызвали помощь, однако все старания врачей оказались напрасными.

Польская прокуратура начала следствие в связи с гибелью россиянки по статье о непреднамеренном причинении смерти.

Спортсменке, до последнего времени выступавшей за "Ставрополье", было 20 лет.

Спорт Виды спорта Гандбол Происшествия ЧП Несчастные случаи
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