Названа причина гибели российской гандболистки в Польше

В Польше назвали причины гибели российской гандболистки Екатерины Королевой. По данным СМИ, на месте, где совершила свой роковой прыжок россиянка, была установлена табличка, запрещающая нырять в воду.

По данным издания rmf24.pl, Королева прыгнула в воду на озере Шелонг Малы в ночь на понедельник. Она не двигалась, когда показалась на поверхности воды. Екатерину вытащили на берег и вызвали помощь, однако все старания врачей оказались напрасными.

Польская прокуратура начала следствие в связи с гибелью россиянки по статье о непреднамеренном причинении смерти.

Спортсменке, до последнего времени выступавшей за "Ставрополье", было 20 лет.