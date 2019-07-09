Названы самые полезные летние ягоды

Черника, вишня и арбуз - самые полезные ягоды. Вкусную тройку лидеров назвала главный диетолог Москвы Антонина Стародубова.

На первое место она поместила чернику, поскольку эта ягода - рекордсмен по содержанию антиоксидантов. Плюс она содержит бета-каротин, фолаты, холин, марганец, а также витамины А, Е и B9. На второй строчке "летнего" рейтинга разместилась вишня. Она относительно некалорийна и богата полезными веществами. Еще одно важное преимущество - вишня редко вызывает аллергию. По словам диетолога, ягода особо хороша для профилактики заболеваний сердечно-сосудистой системы и желудочно-кишечного тракта.

Третье место занимает арбуз. "Наряду с витаминами А, В, С в арбузе довольно много фолиевой кислоты, магния и ликопина, - объяснила агентству "Москва" Стародубова. - Основная функция ликопина - антиоксидантная, это имеет важное значение в профилактике атеросклероза и онкологических заболеваний".

При этом врач подчеркнула: арбуз грешит немалым содержанием сахара. Потому увлекаться не советует: в день желательно есть не больше 400 граммов арбузной мякоти.