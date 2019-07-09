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09.07.2019 14:14
Рубрика: Экономика

Не менее 55 тысяч единиц техники получат аграрии к 2025 году

Текст: Владимир Кузьмин
Глава компании Павел Косов, занявший должность в августе прошлого года, доложил премьер-министру Дмитрию Медведеву о последних результатах работы. Всего "Росагролизинг" за годы деятельности вложил 351 миллиард рублей, работает с 12 тысячами клиентов, 70 процентов которых - малые и средние формы хозяйствования. "Это взаимодействие с более чем 100 заводами сельхозмашиностроения, и это номенклатура техники - свыше 6,5 тысячи единиц. По сути дела, мы сегодня являемся крупнейшим покупателем отечественной сельхозтехники", - констатировал Косов.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В прошлом году лизинговый портфель компании увеличился в денежном эквиваленте на 80 процентов. Получилось поставить 5,5 тысяч единиц техники на общую сумму 16,4 миллиарда рублей.

Фото: Сергей Аверин/РИА Новости
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Сейчас в стране действует программа обновления парка сельскохозяйственной техники, а "Росагролизинг" принял решение, не дожидаясь бюджетной поддержки, запустить ее в феврале. Тем самым техника стала поступать к аграриям еще до начала весенних полевых работ.

По словам Павла Косова, программа оказалась очень востребована: в различных стадиях поставки находится свыше 4 тысяч единиц техники на сумму 14,5 миллиардов рублей. "То есть мы, по сути дела, к сегодняшнему дню приблизились к тем объемам, которые показали в предыдущем году, - заметил руководитель "Росагролизинга". - Планируем до конца года осуществить поставку более 6,5 тысячи единиц на сумму свыше 20 миллиардов рублей". В денежном выражении прирост составляет 20 процентов, в единицах - 30 процентов.

- Очень важно, чтобы деньги у нас не опережали штуки. Если стоимость сельхозтехники растет, а количество штук остается прежним или даже уменьшается, это плохо, - подчеркнул Дмитрий Медведев.

Поскольку сельхозпроизводители массово обращаются за лизингом новой техники, компания переходит на новые принципы работы - принятию решений по типовому лизингу за один день. В "Росагролизинге" это называют "лизинговый конвейер".

Фото: Пресс-служба министерства сельского хозяйства РК
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Косов поблагодарил за поддержку правительство, которое за последние восемь месяцев дважды принимало решение о докапитализации компании на общую сумму 7 миллиардов рублей. Четыре миллиарда уже полностью законтрактованы. "3 миллиарда рублей мы планируем получить в июле и незамедлительно их направить на приобретение техники и передачу ее в лизинг", - заявил Павел Косов.

На участие правительства в "Росагролизинге" рассчитывают и для достижения своих стратегических планов. А они сводятся к тому, чтобы к 2025 году поставить российскому аграрию не менее 55 тысяч единиц современной и качественной отечественной техники.

Эти задачи, поддержал премьер-министр, полностью отвечают ожиданиям сельхозпроизводителей, активно занимающихся обновлением парка. "Причем это обновление будет продолжаться еще на протяжении целого ряда лет, заметил Медведев. - Степень изношенности техники в различных хозяйствах разная, но есть еще чем заниматься".

Такое активное обновление техники продлится еще несколько лет, но и после институт лизинга будет востребован, поскольку даже самые современные машины, добавил глава правительства, со временем изнашиваются.

Экономика АПК Правительство Председатель Правительства Компании Сельское хозяйство Росагролизинг Господдержка АПК Национальный проект "Развитие АПК"
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