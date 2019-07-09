Не менее 55 тысяч единиц техники получат аграрии к 2025 году

Глава компании Павел Косов, занявший должность в августе прошлого года, доложил премьер-министру Дмитрию Медведеву о последних результатах работы. Всего "Росагролизинг" за годы деятельности вложил 351 миллиард рублей, работает с 12 тысячами клиентов, 70 процентов которых - малые и средние формы хозяйствования. "Это взаимодействие с более чем 100 заводами сельхозмашиностроения, и это номенклатура техники - свыше 6,5 тысячи единиц. По сути дела, мы сегодня являемся крупнейшим покупателем отечественной сельхозтехники", - констатировал Косов.

В прошлом году лизинговый портфель компании увеличился в денежном эквиваленте на 80 процентов. Получилось поставить 5,5 тысяч единиц техники на общую сумму 16,4 миллиарда рублей.

Сейчас в стране действует программа обновления парка сельскохозяйственной техники, а "Росагролизинг" принял решение, не дожидаясь бюджетной поддержки, запустить ее в феврале. Тем самым техника стала поступать к аграриям еще до начала весенних полевых работ.

По словам Павла Косова, программа оказалась очень востребована: в различных стадиях поставки находится свыше 4 тысяч единиц техники на сумму 14,5 миллиардов рублей. "То есть мы, по сути дела, к сегодняшнему дню приблизились к тем объемам, которые показали в предыдущем году, - заметил руководитель "Росагролизинга". - Планируем до конца года осуществить поставку более 6,5 тысячи единиц на сумму свыше 20 миллиардов рублей". В денежном выражении прирост составляет 20 процентов, в единицах - 30 процентов.

- Очень важно, чтобы деньги у нас не опережали штуки. Если стоимость сельхозтехники растет, а количество штук остается прежним или даже уменьшается, это плохо, - подчеркнул Дмитрий Медведев.

Поскольку сельхозпроизводители массово обращаются за лизингом новой техники, компания переходит на новые принципы работы - принятию решений по типовому лизингу за один день. В "Росагролизинге" это называют "лизинговый конвейер".

Косов поблагодарил за поддержку правительство, которое за последние восемь месяцев дважды принимало решение о докапитализации компании на общую сумму 7 миллиардов рублей. Четыре миллиарда уже полностью законтрактованы. "3 миллиарда рублей мы планируем получить в июле и незамедлительно их направить на приобретение техники и передачу ее в лизинг", - заявил Павел Косов.

На участие правительства в "Росагролизинге" рассчитывают и для достижения своих стратегических планов. А они сводятся к тому, чтобы к 2025 году поставить российскому аграрию не менее 55 тысяч единиц современной и качественной отечественной техники.

Эти задачи, поддержал премьер-министр, полностью отвечают ожиданиям сельхозпроизводителей, активно занимающихся обновлением парка. "Причем это обновление будет продолжаться еще на протяжении целого ряда лет, заметил Медведев. - Степень изношенности техники в различных хозяйствах разная, но есть еще чем заниматься".

Такое активное обновление техники продлится еще несколько лет, но и после институт лизинга будет востребован, поскольку даже самые современные машины, добавил глава правительства, со временем изнашиваются.