ОАЭ выводит войска из Йемена по "стратегическим причинам"

В понедельник высокопоставленный представитель Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) официально заявил о сокращении численности войск в Йемене и переходу к мирному плану, сообщает агентство AFP.

По словам источника телеканала, ОАЭ собираются перейти от военной стратегии к плану, направленному на достижение мира. Они стремятся вывести большую часть своих сил из возглавляемой Саудовской Аравией военной кампании против повстанцев-хуситов в Йемене, освободившись от четырехлетней войны, которая вызвала оппозиционные настроения в Конгрессе страны и стала горячей точкой в отношениях с Ираном. "Численность наших войск в провинции Ходейда снижается по стратегическим и тактическим причинам", - цитирует представителя Эмиратов AFP.

По словам западных чиновников, в последние недели Абу-Даби начал выводить из соседней страны танки, штурмовые вертолеты, а также солдат, количество которых исчисляется сотнями. Это происходит на фоне напряженности между Вашингтоном и Тегераном, в связи с чем ОАЭ опасаются, что в случае американского удара по иранской территории страна может стать одной из ответных целей Ирана.

Гражданская война в Йемене началась в 2014 году между племенами хуситов и правительственными войсками. В марте 2015 года одну из сторон конфликта начали поддерживать силы арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией и ОАЭ.