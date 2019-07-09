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09.07.2019 14:53
Рубрика: В мире

ОАЭ выводит войска из Йемена по "стратегическим причинам"

Текст: Вероника Филонова

В понедельник высокопоставленный представитель Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) официально заявил о сокращении численности войск в Йемене и переходу к мирному плану, сообщает агентство AFP.

Фото: SSgt. Reeve, US Army / wikimedia.org
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По словам источника телеканала, ОАЭ собираются перейти от военной стратегии к плану, направленному на достижение мира. Они стремятся вывести большую часть своих сил из возглавляемой Саудовской Аравией военной кампании против повстанцев-хуситов в Йемене, освободившись от четырехлетней войны, которая вызвала оппозиционные настроения в Конгрессе страны и стала горячей точкой в отношениях с Ираном. "Численность наших войск в провинции Ходейда снижается по стратегическим и тактическим причинам", - цитирует представителя Эмиратов AFP.

По словам западных чиновников, в последние недели Абу-Даби начал выводить из соседней страны танки, штурмовые вертолеты, а также солдат, количество которых исчисляется сотнями. Это происходит на фоне напряженности между Вашингтоном и Тегераном, в связи с чем ОАЭ опасаются, что в случае американского удара по иранской территории страна может стать одной из ответных целей Ирана.

Гражданская война в Йемене началась в 2014 году между племенами хуситов и правительственными войсками. В марте 2015 года одну из сторон конфликта начали поддерживать силы арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией и ОАЭ.

В мире Ближний Восток Йемен В мире Ближний Восток ОАЭ Операция коалиции Саудовской Аравии в Йемене
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