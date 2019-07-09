Почему британский посол невзлюбил президента США

Новости

Как отличить звонок мошенника от звонка из банка 15:52
"Американская история ужасов" осталась без Сары Полсон и Эвана Питерса 15:52
Lifan привезет в Россию новые модели 15:48
Житель Башкирии получил 4 года за попытку сбыть партию наркотиков 15:48
Путин прокомментировал введение санкций в отношении Грузии 15:47
В челябинский офис "Красного и белого" вновь пришли силовики 15:40
В Кирове завели дело о падении рабочего со строящегося дома 15:32
Роулинг опровергла информацию о съемках сериала по "Гарри Поттеру" 15:30
Рапота: Постком готов обсуждать вопросы интеграции с рабочей группой 15:30
В России упростили процедуру получения инвалидности 15:22
Лавров: В Евроатлантике накопилось значительное число гуманитарных проблем 15:22
В Китае найдены длинные черепа возрастом 12 тысяч лет 15:22
Пассажира рейса Рига - Калининград задержали за курение в самолете 15:20
Власти Испании взяли на себя финансирование детских минисадов 15:19
Оборот банды "серых" банкиров в КБР составил 3 млрд рублей 15:17
В Удмуртии погиб парашютист, совершивший более 300 прыжков 15:17
Рейтинг Трампа достиг рекордной отметки 15:13
В Крыму над пещерой у трассы "Тавриды" смонтируют 130-метровую плиту 15:10
Renault начала продажи еще одной новинки в России 15:00
В России к 2024 году обновят половину приборной базы научных организаций 14:57
Кудрин предупредил об опасности быстрого роста потребкредитования 14:55
ОАЭ выводит войска из Йемена по "стратегическим причинам" 14:53
Володин: Грузинское вино не может конкурировать по качеству с российским 14:50
Темнокожий комик-культурист предложил себя на роль отца русалочки 14:41
Петербуржцев призвали обращаться на "горячую линию" при подтоплениях улиц 14:34
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В каких случаях работнику могут отказать в отпуске
В каких случаях работнику могут отказать в отпуске
Когда в Россию вернется лето
Когда в Россию вернется лето
В регионах изменились правила парковки, расчет тарифов на мусор и льготы семьям
В регионах изменились правила парковки, расчет тарифов на мусор и льготы семьям
09.07.2019 15:16
Рубрика: В мире

Почему британский посол невзлюбил президента США

Текст: Евгений Шестаков
Об этой истории казалось, что все известно: после того, как газета Daily Mail опубликовала письма посла Британии в США Кима Дэррока, где тот недипломатично отзывался об умственных способностях главы Белого дома и его команды, в воздухе повисла неловкая пауза. "Скелет в шкафу" Форин-офиса с громким стуком вывалился наружу, причем в самый неподходящий для этого момент. Публично отрицать столь прискорбный факт официальный Лондон попросту испугался. В британской столице никто не рискнул изображать дипломатическую невинность, когда в правящих верхах Альбиона происходит пересменка и новым премьером с высокой вероятностью станет Борис Джонсон, находящийся с Трампом на одной волне. Поэтому английский МИД практически сразу подтвердил: попавшие в СМИ письма, написанные с 2017 по 2019 год, подлинные. В Форин-офисе подчеркнули, что отражают эти документы исключительно личную точку зрения главы дипмиссии и "не выражают близости и уважения, которые есть в отношениях между Великобританией и Соединенными Штатами".
Фото: AP Photo/Alex Brandon Фото: AP Photo/Alex Brandon
Фото: AP Photo/Alex Brandon

Однако, несмотря на эти объяснения, Трамп счел себя оскорбленным и сравнением с Терминатором, который умеет "выходить из огня потрепанным, но целым", и тем, что ему предсказали позорное завершение карьеры, и описанием споров в Белом доме, как "драки на ножах". Словом, американский лидер, который, известно, за словом в карман не лезет, не стал делать вид, что первый раз слышит о публикации в Daily Mail. Трамп объявил, что хотя лично с британским послом не знаком, но знает, что "в США его не любят, о нем плохо думают". "Мы больше не будем иметь с ним дело", - отрезал президент.

Фото: AP Photo/Carolyn Kaster
Рейтинг Трампа достиг максимального уровня с момента инаугурации

На этом глава Белого дома не остановился, не отказав себе в удовольствии "лягнуть" на прощание покидающую пост премьера Британии Терезу Мэй. Во-первых, Трамп назвал бардаком, который сотворила Мэй и ее представители, нынешнюю ситуацию вокруг Brexit. А во-вторых, сообщил, что в ходе недавнего государственного визита в Британию его больше всего впечатлила не старавшаяся быть предельно гостеприимной Мэй, а королева. Такого демонстративного пренебрежения пока еще действующий премьер Британии стерпеть не смогла. И вопреки стратегическим, дружеским, откровенным и прочим в том же духе отношениям с США объявила, что полностью поддерживает образ мыслей своего посла в Вашингтоне и выгонять Кима Дэррока в угоду Трампу не собирается.

Впрочем, в этом скандале, разгоревшемся в благородном англоязычном семействе, официальный Лондон больше всего заботит вопрос о том, кто слил в британскую прессу столь обидные для самолюбия Трампа дипломатические депеши и как избежать аналогичных утечек с посольскими откровениями впредь. Тем более в Форин-офисе считают нормальной практику, когда послы откровенно информируют начальство о происходящем в стране их пребывания, в том числе переходя на личности. Среди главных подозреваемых в утечке - хакеры, работающие на иностранные государства, и противники брекзита среди чиновников внешнеполитического ведомства Альбиона.

Но дипломатический скандал вокруг посла Дэррока продемонстрировал еще одну неприглядную грань британской внешней политики - ее лицемерие и двуличность, особенно если ретроспективно вспомнить о том, что публично говорил и публиковал в последние годы глава дипмиссии Альбиона в США.

Фото: AP Photo/Matt Dunham
СМИ: За Ассанжем в посольстве Эквадора велась слежка 24 часа в сутки

Трамп не кривил душой, когда утверждал, что лично не знает Дэррока. Возможно, все обстоит именно так. К тому моменту, когда Трамп победил на выборах, бывший представитель Британии в Евросоюзе и противник Brexit сэр Ким Дэррок уже приступил к своим обязанностям в качестве посла. Судя по всему, он был весьма обижен, когда избранный глава Белого дома объявил, что руководителем дипмиссии Британии в США должен стать Найджел Фарадж, которого, по словам Трампа, "многие хотели бы в Америке видеть на этом посту". Негодующий про себя Дэррок, как утверждали СМИ, немедленно запросил встречу с премьером Терезой Мэй, чтобы убедиться, что на его место никто не претендует. После получения соответствующего подтверждения официальный Лондон объявил, что менять посла в США не собирается и Дэррок отлично справляется.

Но раздражение британским дипломатом в Белом доме не было спонтанным. Ему предшествовала утечка из диппочты посла, аналогичная нынешней. Правда, тогда в своих депешах Дэррок не скатывался на откровенные оскорбления в адрес Трампа, но в тоже время никоим образом не щадил его самолюбия. В 2016 году посол в ставших достоянием гласности секретных письмах называл американского президента неопытным, эмоциональным человеком, подверженным внешнему влиянию в случае правильного с ним обращения. Он советовал Терезе Мэй избрать в отношении Трампа наступательную тактику и как следует с ним поработать в интересах Британии. Среди прочего в распоряжении СМИ попала телеграмма Дэррока, отправленная им в ночь после завершения президентских выборов в США, когда только начался подсчет голосов. В этом документе посол рассказал о том, что Трампу уже сообщили о его проигрыше, и о начавшихся торжествах в лагере Хиллари Клинтон. Причем, как утверждал глава британской дипмиссии, "по состоянию на шесть часов вечера Трамп, возможно, был единственным человеком в Америке, который продолжал верить в свою победу". В то время как члены команды Трампа, на общение с которыми ссылался Дэррок, напротив, были стопроцентно уверены в поражении своего кандидата.

Фото: AP Photo/Carolyn Kaster
Трамп пообещал установить американский флаг на Марсе

Правда, позднее британский посол неоднократно пытался реабилитироваться и публиковал в различных американских изданиях сдержанно хвалебные статьи в адрес Трампа и его внешней политики, однако завоевать президентское доверие в итоге не смог, хотя очень старался.

По одной из неофициальных версий, утечку писем в Daily Mail с нелестными характеристиками президента США мог организовать сам британский посол, решивший на прощанье громко хлопнуть дверью. Дэррок понимал, что с приходом к власти в Британии Бориса Джонсона ему неизбежно придется покинуть свой пост. А потому врезал "правду-матку" о Трампе, чтобы осложнить диалог с США следующему британскому кабинету: что называется "ложки нашлись, а вот осадок остался".

В мире Европа Великобритания В мире США
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Госдума приняла заявление о мерах воздействия на Грузию
Песков назвал абсурдом отказ RT в участии в конференции в Лондоне
Китай призвал США отказаться от оружейной сделки с Тайванем
Путин рассказал в интервью Оливеру Стоуну о провокации Порошенко
Британский самолет-шпион запеленговали у берегов Крыма