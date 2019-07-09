Почему нельзя оставлять паспорт в качестве залога в пункте проката

В летний сезон как никогда популярны пункты проката велосипедов, гироскутеров и другого спортивного инвентаря. Обычно в качестве залога требуется оставить определенную денежную сумму, однако в некоторых местах с россиян требуют также паспорт или водительское удостоверение. Насколько это правомерно и, главное, безопасно, объяснил юрист Натан Будовниц.

"Паспорт гражданина является документом, удостоверяющим его личность. Водительское удостоверение является документом, подтверждающим право управлять транспортными средствами, - отметил эксперт в беседе с aif.ru - К имуществу данные документы не относятся и предметом залога быть не могут". Кроме того, по мнению эксперта, оставлять важные документы в качестве залога просто небезопасно.

Согласно положению "О паспорте гражданина Российской Федерации", требовать у гражданина паспорт запрещено, за это предусмотрена административная ответственность в виде предупреждения или штрафа в размере ста рублей. Исключение составляют лишь случаи отдельно предусмотренные законодательством.

Как же пунктам проката обезопасить себя и свое имущество? Одним из вариантов может быть заключение договора с гражданином, в котором будут четко прописаны штрафные санкции за порчу имущества, невозврат и так далее. Классической мерой является денежный залог. Кроме того, граждане могут оставить в пункте проката имущество, за исключением того, что прописано в статье 446 ГПК РФ. По закону запрещено взыскание по исполнительным документам следующих видов имущества: жилого помещения, земельных участков, предметов домашней обстановки и обихода, а также вещей индивидуального пользования, включая одежду и обувь.