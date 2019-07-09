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09.07.2019 16:00
Рубрика: Власть

Почему нельзя оставлять паспорт в качестве залога в пункте проката

В летний сезон как никогда популярны пункты проката велосипедов, гироскутеров и другого спортивного инвентаря. Обычно в качестве залога требуется оставить определенную денежную сумму, однако в некоторых местах с россиян требуют также паспорт или водительское удостоверение. Насколько это правомерно и, главное, безопасно, объяснил юрист Натан Будовниц.

Фото: Колыбалов Аркадий/ РГ
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"Паспорт гражданина является документом, удостоверяющим его личность. Водительское удостоверение является документом, подтверждающим право управлять транспортными средствами, - отметил эксперт в беседе с aif.ru - К имуществу данные документы не относятся и предметом залога быть не могут". Кроме того, по мнению эксперта, оставлять важные документы в качестве залога просто небезопасно.

Согласно положению "О паспорте гражданина Российской Федерации", требовать у гражданина паспорт запрещено, за это предусмотрена административная ответственность в виде предупреждения или штрафа в размере ста рублей. Исключение составляют лишь случаи отдельно предусмотренные законодательством.

Как же пунктам проката обезопасить себя и свое имущество? Одним из вариантов может быть заключение договора с гражданином, в котором будут четко прописаны штрафные санкции за порчу имущества, невозврат и так далее. Классической мерой является денежный залог. Кроме того, граждане могут оставить в пункте проката имущество, за исключением того, что прописано в статье 446 ГПК РФ. По закону запрещено взыскание по исполнительным документам следующих видов имущества: жилого помещения, земельных участков, предметов домашней обстановки и обихода, а также вещей индивидуального пользования, включая одежду и обувь.

Власть Право Гражданское право Гражданское законодательство
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