Почта Mail.ru отпишет пользователей от ненужных рассылок

Почта Mail.ru научилась распознавать неактуальные для владельца ящика письма. Теперь она может определять не представляющие интереса или назойливые рассылки и предлагать пользователю отписаться от них.

Новый сервис в почте стал доступен благодаря умному алгоритму, который анализирует и запоминает реакцию на письма владельца ящика на письма, которые ему приходят. Предложение отписать от рассылки может поступить, например, если получатель постоянно удаляет письма, не открывая их, или просто игнорирует сообщения какой-то компании.

Для отписки не нужно переходить на страницы сторонних сервисов или вводить e-mail, который нужно удалить из базы. Отписка происходит в одно нажатие, одновременно с этим по желанию пользователя можно в один клик удалить все старые письма от назойливого отправителя.

"По нашим оценкам, больше половины пользователей сталкивались с ситуацией, когда кнопка "Отписаться" в рассылке , не срабатывала, и письма продолжали приходить", - отмечает Иван Мыздриков, директор по продукту почты mail.ru.

Некоторые отправители, по его словам, вообще "забывают" предусмотреть возможность отписаться от рассылки, намеренно прячут эту функцию на сайте или требуют ввести пароль для доступа к ней. На решение этих проблем и направлена новая функция почты.

Сервис доступен пользователям почты Mail.ru в новом web-интерфейсе, а также в мобильных приложениях для iOS и Android.