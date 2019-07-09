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09.07.2019 12:36
Рубрика: Общество

Почти половина родителей не поддержала запрет смартфонов школе

Текст: Ксения Колесникова

44 процента родителей выступили против запрета мобильных телефонов в школе. При этом почти 90 процентов считают, что смартфон нужен для того, чтобы ребенок был постоянно на связи. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные опроса "Дети Mail.ru".

В опросе участвовали более 10 тысяч пользователей Рунета, мамы и папы, бабушки и дедушки.

Фото: istockphoto.com
Эксперты обсудили идею о запрете мобильных телефонов в школах

- 38 процентов россиян считают, что смартфоны можно запретить. Но при этом использование кнопочных телефонов необходимо оставить. Против всех видов мобильных устройств выступил каждый десятый родитель. 7 процентов затруднились с ответом, - говорится в исследовании.

Что еще интересного показал опрос? 84 процента россиян разрешают своим детям брать в школу мобильный. 87 процентов - уверены, что он нужен для постоянной связи с ребенком. И только 7 процентов опрошенных считают, что смартфон - это обязательная часть современной жизни ребенка.

Ровно половина респондентов считает, что телефоны мешают учебе. Для учебных целей телефоны используют на уроках дети 4 процентов опрошенных. 35 процентов отметили, что в школах, в которые ходят их дети, ученикам разрешают пользоваться мобильными. Детям 52 процентов опрошенных смартфоны разрешаются только на переменах.

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