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09.07.2019 08:32
Рубрика: В мире

Пранкеры уговорили премьера Македонии дать взятку Варфоломею

Текст: Александр Борисов
Получившие уже широкую известность пранкеры Вован и Лексус (Владимир Кузнецов и Алексей Столяров) от имени бывшего украинского президента Петра Порошенко уговорили премьер-министра Северной Македонии Зорана Заева дать взятку Константинопольскому патриарху Варфоломею за решение вопроса автокефалии Македонской православной церкви.
Зоран Заев. Фото: AP Photo/Boris Grdanoski Зоран Заев. Фото: AP Photo/Boris Grdanoski
Зоран Заев. Фото: AP Photo/Boris Grdanoski

В обнародованной РИА Новости стенограмме записи розыгрыша, в рамках которого псевдо-Порошенко предлагает свой хитроумный план македонцу, отчетливо просматривается коррупционная составляющая. Это никоим образом не смутило Зорана Заева, пришедшего к власти под лозунгами борьбы с нечистоплотными политиками.

Фото: РИА Новости
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"У вас отличные шансы. Сегодня я разговаривал с патриархом Варфоломеем, и мы обсудили все общие дела, и я также обратил его внимание на ваш вопрос, и он сказал, что мы можем запустить процесс…Но я должен сообщить вам об одном условии. Я сделал денежное пожертвование лично патриарху Варфоломею", - заявил "Порошенко", подчеркивая, что именно "выполнение условия, помимо всего прочего, также сможет вам помочь".

"Сумма, которую я обозначил, - это со скидкой. Он сказал мне, что если я приведу друга, то он сделает скидку. Я заплатил более крупную сумму, 150 тысяч", - жалуется "украинский политик". Согласно опубликованным материалам, македонец согласился дать взятку, добавив, что "это очень хорошо, без проблем". "Да. Хорошо, пожертвование будет сделано наличными. Мы сделаем это пожертвование, потому что им нужна поддержка. Так и поступим", - указал Зоран Заев.

По словам Владимира Кузнецова - Вована: "Зоран Заев так же рассказал "Порошенко", что готов "занести" патриарху Варфоломею 100 тысяч евро наличными за предоставление Македонской церкви автокефалии".

Напомним, что так называемая Македонская православная церковь откололась от Сербской Православной Церкви (СПЦ) в 1967 году, провозгласив свою автокефальность. После этого ни сербская, ни одна из других Поместных Православных Церквей не признали этого деяния, в результате чего каноническое общение македонских епископов с их православными собратьями во всем мире прекратилось.

Между тем уже очевидно, что американская политика на Балканах предполагает использование Константинополя для внесения раздора в отношения РПЦ с православными церквями Греции, Сербии, Болгарии, Румынии, которые Вашингтон принуждает занять сторону Фанара и отказаться от какой-либо поддержки Москвы. Так, митрополит Волоколамский Иларион в интервью итальянскому изданию II Messaggero отметил, что за действиями Константинопольского патриархата стоят США, а патриарх Варфоломей "выполняет заказ извне". "Насколько можно судить по действиям американских политиков, которые не скрывают своих позиций, Америка заинтересована не только в ослаблении России, но и в ослаблении Русской церкви", - рассказал он.

СПЦ против НАТО и отказа от России

Епископ Зворничко-Тузланский Сербской Православной Церкви Фотий отметил тот факт, что православные народы являются препятствием на пути экспансии Запада на Восток. "Мешали мы Наполеону, мешали и Гитлеру и многим другим, кто шел на Россию, а аналогичный сценарий разворачивается и на данном этапе, - цитирует слова владыки агентство Срна. - Сейчас соотношение сил в мире таково, что позволяет Западу сплотиться и попытаться в очередной раз достигнуть цели - прорваться на Восток, а мы находимся на их пути, и из-за этого мы уже много раз страдали".

Фото: РИА Новости
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Священнослужитель указывает, что сербский народ всегда был близок к русскому: по вере, культуре, письменности, а, прежде всего, по какому-то особому отношению к справедливости в жизни. Именно это всегда позволяет сербам смотреть на русских как на братьев, добавляет он.

Епископ Фотий назвал любой сближение сербов с НАТО аморальным. "Наш народ уже сказал, что мы не сможем принять это (евроатлантическую интеграцию), поскольку мы пережили бомбардировки НАТО - и Республика Сербская, и Сербия, - рассказал священнослужитель. - Многие из нас получили тогда травмы и однозначно - это не было бы моральным". По его мнению, не следует сербам спешить и в Евросоюз, необходимо поручить специалистам внимательно соотнести все плюсы и возможные последствия данного шага.

Аналогичную позицию в ходе интервью "Российской газете" высказал и митрополит Дабробосанский Хризостом, обративший внимание на то, что коллективный Запад вновь прибегает к насилию в отношении сербского народа, требуя от него преклониться перед НАТО и США и отказаться от России.

В мире Европа Македония
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