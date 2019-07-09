Призер Олимпийских игр спас тонущего человека

Бронзовый призер Олимпийских игр в плавании итальянец Филиппо Маньини совершил геройский поступок. На пляже в Сардинии он спас тонущего человека.

В прошлом году Маньини завершил карьеру. За время выступлений на крупнейших турнирах итальянец четырежды становился чемпионом мира (два раза на короткой воде), 17 раз завоевывал золото чемпионатов Европы, а также стал бронзовым призером Олимпиады 2004 года. В 2018 году он был дисквалифицирован на 4 года за использование запрещенных препаратов.

И вот Филиппо в центре внимания СМИ. Он совершил благородный поступок и спас тонущего человека на пляже Кала-Синциас на Сардинии. В какой-то момент 45-летний Андреа Бенедетто начал тонуть и Маньини не дожидаясь спасателей бросился в вводу и сумел спасти мужчину.

Отвечая на вопросы журналистов, спортсмен повел себя скромно. "Я всего лишь сделал то, что должен был сделать", - сказал Маньини.

"Лишь через несколько часов после случившегося я узнал, что меня спас сам Маньини, - сказал Бенедетто. - Жаль, что я не смог поблагодарить его лично, но надеюсь, что такая возможность будет".