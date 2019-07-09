Овен
Вы будете добиваться своего вопреки обстоятельствам и воле других. Приготовьтесь к конфликтам.
Телец
При заключении соглашений стоит руководствоваться не личной симпатией, а деловыми качествами партнеров.
Близнецы
Приятные слова станут для вас важнее реальных поступков. Причем слышать вы будете только то, что хочется.
Рак
Желание быстро улучшить свое материальное положение может привести к неоправданному риску, что осложнит ситуацию.
Лев
Используйте шанс преуспеть в коммерческих делах, хотя сейчас многое зависит от удачи.
Дева
Сейчас вам сложно обуздать свои желания, особенно если ситуация окажется сложнее, чем вы ожидали. Будьте осторожнее.
Весы
Некоторые ситуации покажутся перспективными, а на деле все будет иначе. Планируйте будущее, не тратьте силы на текучку.
Скорпион
Не стоит принимать участия в коллективных делах, это будет отвлекать вас от личных дел, которые сулят хорошую прибыль.
Стрелец
Стоит попридержать коней, иначе начнете совершать одну ошибку за другой.
Козерог
Вам будет везти в начинаниях, если сумеете соединить появившиеся возможности и накопленный опыт.
Водолей
Не обращайте внимания на чужие успехи, сосредоточьтесь на реализации собственных задач.
Рыбы
Не доверяйте всему, что слышите, и не делайте поспешных выводов, даже если уверены в полноте информации.