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09.07.2019 20:02
Рубрика: Общество

Гороскоп

Текст: Елена Шмелева

Овен

Вы будете добиваться своего вопреки обстоятельствам и воле других. Приготовьтесь к конфликтам.

Телец

При заключении соглашений стоит руководствоваться не личной симпатией, а деловыми качествами партнеров.

Близнецы

Приятные слова станут для вас важнее реальных поступков. Причем слышать вы будете только то, что хочется.

Рак

Желание быстро улучшить свое материальное положение может привести к неоправданному риску, что осложнит ситуацию.

Лев

Используйте шанс преуспеть в коммерческих делах, хотя сейчас многое зависит от удачи.

Дева

Сейчас вам сложно обуздать свои желания, особенно если ситуация окажется сложнее, чем вы ожидали. Будьте осторожнее.

Весы

Некоторые ситуации покажутся перспективными, а на деле все будет иначе. Планируйте будущее, не тратьте силы на текучку.

Скорпион

Не стоит принимать участия в коллективных делах, это будет отвлекать вас от личных дел, которые сулят хорошую прибыль.

Стрелец

Стоит попридержать коней, иначе начнете совершать одну ошибку за другой.

Козерог

Вам будет везти в начинаниях, если сумеете соединить появившиеся возможности и накопленный опыт.

Водолей

Не обращайте внимания на чужие успехи, сосредоточьтесь на реализации собственных задач.

Рыбы

Не доверяйте всему, что слышите, и не делайте поспешных выводов, даже если уверены в полноте информации.

Общество Ежедневник Гороскоп
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