Путин назвал "чушью собачьей" российское вмешательство в выборы в США

Россия не вмешивалась в выборы в США и не собирается. Об этом президент Владимир Путин сказал в фильме режиссера Оливера Стоуна "В борьбе за Украину". Фильм был показан на фестивале в итальянской Таормине.

"Я и тогда не вмешивался, и сейчас не хочу вмешиваться, и в будущем не собираюсь", - подчеркнул президент.

"Огромная страна, огромный народ со своими собственными проблемами, со своими представлениями о том, что такое хорошо и что такое плохо, с понимаем того, что для среднего класса за предыдущие несколько лет - десять лет, допустим, - при огромном росте благосостояния правящего класса и богатых людей для среднего класса ничего не поменялось в лучшую сторону", - сказал про США российский лидер.

Это поняли те, кто вел предвыборную кампанию Дональда Трампа, и он сам тоже. "И какие бы наши блогеры, я не знаю, кто там, кто работает в интернете, как бы ни высказывали свою точку зрения по поводу ситуации в США, это не могло сыграть ключевой решающей роли. Это чушь собачья", - уверен Путин.