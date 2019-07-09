Путин прокомментировал введение санкций в отношении Грузии

Ради сохранения двусторонних отношений с Грузией и уважения к грузинскому народу вводить санкции против этой страны не стоит. Такое мнение высказал президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарной сессии 2-го Глобального саммита по производству и индустриализации.

"Что касается различного рода санкций в отношении Грузии, я бы не стал этого делать из уважения к грузинскому народу", - заявил глава государства.

Российский лидер также отметил, что антироссийские настроения в Грузии раздуваются людьми, которые не знают истории и своими действиями наносят вред Грузии.