Путин рассказал о договоренностях с Обамой по Украине

США не выполнили то, о чем договорились в 2014 году президенты Владимир Путин и Барак Обама. Об этом заявил российский лидер в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну для фильма "В борьбе за Украину", передает ТАСС. Кинолента была показана на фестивале в итальянской Таормине.

Во время событий на Майдане в Киеве в 2014 году Путин и Обама говорили по телефону. Обама уже не президент, но тем не менее есть вещи, о которых не говорят, дал понять российский лидер. "Во всяком случае могу сказать, что наши договоренности, которые были достигнуты в этом телефонном разговоре, с американской стороны не были исполнены", - сказал он, но не стал вдаваться в детали.

Президент России согласился со Стоуном, что экс-президент Украины Петр Порошенко поддерживал на выборах президента США Хиллари Клинтон. "Здесь секрета нет никакого", - заметил он. Но это не вмешательство Киева в дела Вашингтона. "Они исходили из того, что госпожа Клинтон победит, и все делали для того, чтобы продемонстрировать свою лояльность будущим американским властям, пытались создать о себе благоприятное мнение у будущего президента, поэтому они позволяли себе нелицеприятные выражения в отношении Трампа и всячески поддерживали демократов", - пояснил глава государства.

Российская премьера фильма состоится на телеканале "Россия-1" 19 июля. В нем рассказывается о событиях на Украине после Майдана в Киеве.