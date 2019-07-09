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09.07.2019 08:42
Рубрика: Власть

Путин рассказал о провокации Порошенко в новом фильме Стоуна

Текст: Кира Латухина
Фильм американского режиссера Оливера Стоуна "В борьбе за Украину" покажут 19 июля в 21 час. Документальная кинолента рассказывает о кризисе на Украине и его причинах. Авторы хотели донести до западного зрителя правду об этих событиях.
Режиссер Оливер Стоун. Фото: Виталий Белоусов/ РИА Новости Режиссер Оливер Стоун. Фото: Виталий Белоусов/ РИА Новости
Режиссер Оливер Стоун. Фото: Виталий Белоусов/ РИА Новости

Свое мнение в фильме высказывает президент России Владимир Путин - Стоун взял у главы государства эксклюзивное интервью. Сайт Первого канала приводит слова президента по инциденту в Керченском проливе.

"Бывший президент Порошенко устроил эту провокацию специально в ходе предвыборной кампании, - сказал Путин. - Знал, что его на востоке, на юге страны не поддержат избиратели, и использовал эту провокацию для нагнетания обстановки, введения особого положения".

"И у меня есть основания полагать, что он хотел вообще ввести особое положение по всей стране, а может, и отложить выборы. Хотелось во что бы то ни стало удержать власть", - заметил российский лидер.

Один из главных героев ленты - председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук. "События, которые произошли на Майдане с ноября по февраль, были заранее определены как элемент внешнего управления Украиной, это управление осуществлялось из Вашингтона", - подчеркнул он.

Фото: facebook.com/ TheOliverStone
Трейлер: Оливер Стоун снял новый фильм об Украине

"Половина украинцев протестуют, они не согласны с той политикой, которую проводит украинское правительство, и с тем мифом, что от Запада украинцы якобы получат гораздо лучшую жизнь. Во времена партнерства с Россией Украина была гораздо мощнее, чем стала с ЕС. Это один из основных посылов, которые вы можете услышать и увидеть в нашем фильме", - заявил режиссер фильма Оливер Стоун.

"Наша главная цель - это остановить войну. Конечно, мы хотим помочь людям понять что-то, что сможет изменить их мнение и поможет принять решение, которое приведет к миру, потому что мы против этой войны", - отметил второй режиссер фильма Игорь Лопатенок.

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