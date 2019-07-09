Путин заявил о неизбежности сближения России и Украины

Президент России Владимир Путин верит в нормализацию отношений Москвы и Киева.

"Я думаю, это неизбежно. Во всяком случае, неизбежно строительство нормальных дружеских, я бы сказал даже, более чем дружеских, союзнических отношений. И в конечном итоге, мы все-таки придем к состоянию, о котором я сказал. Сближение неизбежно", - заявил президент РФ в фильме режиссера Оливера Стоуна "В борьбе за Украину", который показали в итальянской Таормине на фестивале.

"Я, например, считаю, что русские и украинцы - это вообще один народ. По сути, это одна нация", - заявил Владимир Путин. И если значительная часть людей, которые проживают на Украине, считает, что они должны подчеркивать свою идентичность и за это бороться, в России никто не против. "Но просто имея в виду, что у нас много общего, мы можем использовать это как конкурентное преимущество при определенных интеграционных процессах", - считает он. Но хотя это совершенно очевидный факт, власти Украины этого явно не хотят, констатировал президент. "Но я думаю, что здравый смысл восторжествует, и в конечном итоге все-таки мы придем к состоянию, о котором я сказал - сближение неизбежно", - заключил он.

"Отношения на сегодняшний день непростые, и это спровоцировано тяжелыми событиями, связанными с госпереворотом, - заметил Путин. - И вторая часть этой истории - это пропаганда действующих властей на сегодняшней Украине, которая выставляет Россию виновницей всех последовавших за этим трагических событий".

Президент сказал, что знает об участии грузинских снайперов в событиях на Майдане в 2014 году. И что также знает, что действовавшие тогда власти во главе с президентом Януковичем не использовали армию и не были заинтересованы дать повод для действий силового характера со стороны оппозиции. Путин сообщил, что Янукович неоднократно говорил ему о том, что "у него даже в голове не укладывалось применить силу против гражданского населения, даже против тех людей, которые уже взяли в руки оружие". "Я полностью исключаю, что это он мог сделать. А вот те, кто искали повод для госпереворота, те, конечно, вполне могли", - заключил он.

Путин рассказал о своем отношении к украинскому политику Виктору Медведчуку. "Во всяком случае, он относится к такой категории людей, которые выступают за независимость, за укрепление независимой Украины, но в то же время считают, что этого эффективнее добиваться путем развития сотрудничества с Россией. И я думаю, что он в значительной степени прав", - пояснил президент. "У нас во многом разные позиции, разные точки зрения. И он, я знаю его уже давно, человек слова, если он что-то говорит, он это делает, потому что у него есть убеждения", - заметил Путин. И это не может не вызывать уважения.