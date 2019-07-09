Путину показали "умный дом" и новую "Аврору"

На выставке "Иннопром-2019" в Екатеринбурге глава государства посмотрел на российский "умный дом", отечественную мобильную "операционку" и систему пилотирования самосвалом.

На стенде Минпромторга была представлена мобильная операционная система, ориентированная, прежде всего, на госорганы, под названием "Аврора" - на отечественном планшете. Разработчики сообщили, что могли бы установить ее и на гаджеты Huawei, но могут помешать планы китайских конкурентов по разработке собственной системы, которые "подсознательно тормозят нашу разработку". "Нет-нет, они не подсознательно, просто они хотят нарастить, завоевать клиентов", - объяснил Владимир Путин. Но российских гаджетов должны быть тысячи, считает он.

Система "умного дома", которая также может использоваться для цифровизации сельского хозяйства и в управлении спецтехникой и бортовым оборудованием в пассажирских самолетах, также была представлена президенту.

Еще глава государства увидел, как оператор управляет 120-тонным самосвалом БелАЗ, который находился в Белоруссии. "Востребовано и рынок есть", - оценил он.