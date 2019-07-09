Рассекречены характеристики самой мощной версии Samsung Galaxy Note 10

На сайте Phonearena опубликованы технические характеристики флагманского смартфона Samsung Galaxy Note 10 Pro. Возможно, в финальном варианте, который корейский производитель представит в августе, название будет несколько другим, а приставка Pro - заменена на знак "+".

Согласно источнику, по техническим характеристикам этот гаджет станет самым топовым устройством среди продуктов компании.

Ожидается, что условный Note 10+ получит в качестве процессора Snapdragon 855 или Exynos 9825 (в зависимости от региона продаж), графику GPU Adreno 640, 12 Гб оперативной памяти, 1 Тб накопитель и батарею на 4170 мАч. Программным обеспечением будет фирменная надстройка One UI на базе Android 9.0 Pie.

Девайс может компоноваться 6.8-дюймовым Dynamic AMOLED-дисплеем с разрешением 3040x1440 и врезанной по центру в верхней части фронталкой. Основная же камера, по информации из утечки, состоит из четырех модулей.

Также указывается, что смартфон будет полностью защищен от пыли и влаги по стандарту IP 68.

Стоит отметить, что представленная информация не является официальной, поэтому некоторые данные могут не найти подтверждения. С другой стороны, эти технические характеристики не идут вразрез и не противоречат предыдущим "сливам" и выглядят достаточно правдоподобно.

Открытым же на данный момент остается вопрос цены новинки - учитывая аппаратные мощности и солидный бренд, вряд ли она окажется низкой.