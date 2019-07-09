Диана Арбенина отпраздновала 45-летие четырехчасовым концертом в Москве

Для лидера и создателя "Ночных снайперов" вошло в привычку отмечать дни рождения на сцене. Делала это Диана Арбенина и на фестивале "Нашествие", и в "Олимпийском"… Теперь решила сыграть в столичном "Крокус Сити Холле". Попутно презентовала свой новый альбом "Невыносимая легкость бытия" (названный по знаменитому философско-романтичному роману культового чешского писателя Милана Кундеры), и выпущенный специально к юбилею, да и к этому концерту.

"Концерт - живая материя, я не знаю, чем все закончится. А вдруг я встречу свою судьбу? Я, кстати, собираюсь!" - рассказывала Диана Арбенина перед концертом журналистам и поклонникам. А затем вышла на сцену - дружелюбно, приветливо, без самолюбования или пафоса, а так - будто бы на репетицию или на встречу к друзьям. Собственно последнее утверждение было абсолютно справедливым.

Арбенина начала с песни "Ремень" и только потом сказала: "Добрый вечер! Спасибо, что пришли!" В зале к тому времени уже был аншлаг: примерно семь тысяч зрителей. Среди них оказалось немало пришедших с цветами и подарками. Поклонники спешили с ними к Диане после каждой песни. И уже вскоре на сцене было тесновато от цветов и подарков. А музыканты "Ночных снайперов" по просьбе своей солистки, заявившей о том, что "самой ей с этим не справиться", укладывали дары от зрителей, где только еще оставалось свободное место…

Первая часть концерта почти целиком состояла из известных хитов, приправленных теперь оригинальным звучанием оркестра. Но прозвучала и Club27, посвященная, по словам Дианы Арбениной, всем музыкантам, ушедшим из жизни в 27 лет. Именно столько, напомним, прожили и Александр Башлачев, и Джим Моррисон из группы The Doors…

А во второй части на сцене осталась только Диана с акустической гитарой, добавив концерту камерности, почти интимности. Теперь нашлось место и пронзительным "Шести дням", и ритмичному, почти озорному хиту "Ты дарила мне розы", и даже неформатному для акустики "Морячку". Сыграла Арбенина и несколько премьер, так и не вместившихся в новый альбом…

Ну, а после одной из песен рассказала и о себе:

- Все эти 45 лет я не знаю, что такое формализм, не знаю, что такое чопорность, поэтому, несмотря на то, что мы придумали именно вот такую "luxure программу" (все сидят, я тоже сижу, и мы играем), но… Представьте себе, что вы находитесь у себя дома, на своих кухнях!? Поэтому ведите себя абсолютно естественно! И, несмотря на то, что в следующей песне говорится о том, что "жизнь за спиной наполовину", черт возьми, в 45 лет она только начинается, уж я-то знаю!

После этого Диане Арбениной аплодировали, кажется, даже охранники и сотрудницы, проверявшие билеты на входе…