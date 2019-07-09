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09.07.2019 20:20
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Фильменное блюдо

Где посмотреть кино с попкорном на свежем воздухе?
Текст: Сергей Бабкин
Российская газета - Неделя № 149(7907)
В Москве, несмотря на периодические дожди и ветер, "горячий" сезон кино на свежем воздухе. Летние кинотеатры открываются во многих парках, природных зонах и даже во дворах жилых домов. Списки площадок и цены в нашей инфографике. А ниже - главные фишки сезона попкорна на природе.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Новинки в 3D

Пожалуй, самые продвинутые летние кинотеатры в "Сокольниках" и парке Горького. Во-первых, по репертуару: там показывают новинки проката. "Дылда", "Паразиты" (да, еще те названия у свежих хитов), "Берлин, я люблю тебя!" - вот такие фильмы производства 2019 года сейчас там показывают. Во-вторых, по техническому оснащению эти синематографы дадут фору многим. В "Сокольниках", например, есть возможность смотреть кино в 3D - это редкость для летних синематографов. А в "Музеоне" (часть парка Горького) кроме зрительского зала есть еще пространство для выставок, творческих встреч, бар и детская площадка.

Фото: Централ Партнершип
На экраны выходит новый фильм Люка Бессона

Во многих летних кинотеатрах ставку сделали на любителей интеллектуального и классического "меню". В афишах вы можете найти и советские шедевры, и более современный артхаус, и даже документалистику. Например, в самом "физкультурном" столичном парке Олимпийской деревни вниманию киноманов - документальные фильмы о спортсменах первой величины. Сцена с экраном расположена прямо на Олимпийском пруду, на воде.

Инженеры зрительских душ

Для особых ценителей летнего кино - новый сезон проекта "Кино глазами инженера", стартующий 13 июля. В этот раз его главная тема - показы ретрофильмов во дворах самых необычных домов столицы. Советские ленты будут демонстрировать на передвижном винтажном кинопроекторе, где крутится 35-миллиметровая пленка. Репертуар подобрали из фильмофонда "Москино", одного из крупнейших в России, рассказали "РГ" в пресс-службе учреждения культуры. Главная тема нового сезона - "Жилые дома", отмечается на официальном портале мэрии. Зрители полностью погрузятся в архитектуру и историю: допустим, фильм, снимавшийся в 60-е, покажут во дворе здания той же эпохи. И так время и место действия синхронизируют на всех показах.

Специально для этого подобрали знаковые объекты. Вот, например, архсимвол 1920-х годов - бывший рабочий поселок Дангауэровка, образец конструктивизма. Здесь 13 июля покажут не очень известную широкому зрителю и запрещенную в свои годы ленту Котэ Микаберидзе "Моя бабушка".

Летние кинотеатры сделали ставку на любителей классики

Это история уволенного чиновника, который всеми силами пытается восстановиться на доходной работе. Фильм вышел в 29-м, но был забракован за излишний в те годы мотив троцкизма.

Фото: Сергей Куксин/ РГ
Крытый парк аттракционов откроется в Москве в 2019 году

Есть в репертуаре проекта и фильмы, ставшие классикой отечественного кино. Любимый миллионами "Гараж" Эльдара Рязанова 1979 года выпуска продемонстрируют во дворе "дома-кольца" на улице Довженко, построенного в ту же эпоху. Это был экспериментальный проект по строительству жилых зданий круглой формы, от него довольно быстро отказались. Многие жильцы банально не могли найти свой подъезд. Во дворе постоянно дуло, да и слышимость была не хуже, чем в классических панельных хрущевках. Детали архитектуры тех лет можно увидеть и в вымышленном НИИ охраны животных и охраны окружающей среды, где до глубокой ночи заседают члены киношного гаражного кооператива.

Эти и другие фильмы мы сможем увидеть глазами инженера, потому что незадолго до показов состоятся лекции опытных экскурсоводов. И приметы архитектуры прошлых лет зрителям станут знакомы. Записаться на показы нужно на сайте проекта mos-kino.ru, там же можно ознакомиться с репертуаром и площадками.

Инфографика "РГ"/ Леонид Кулешов/ Сергей Бабкин
Кстати

Еще успеете на "Московское небо"!

Так называется цикл летних кинопоказов в столичных лесопарках.

Любители киноклассики, вас приглашают:

10 июля - "Как стать счастливым"

11 июля - "Летят журавли"

12 июля - "Мимино"

13 июля - "Москва, любовь моя"

14 июля - "Мужики!.."

Эти фильмы покажут в лесопарках:

"Кусково" (вход на пересечении ул. Юности и ул. Молдагуловой, со стороны ст. Кусково)

"Теплый Стан" (зона отдыха "Тропарево", вход с ул. Академика Виноградова, 12)

"Кузьминки-Люблино" (вход с ул. Кузьминская, 10, стр. 1)

"Москворецкий" (вход с ул. Твардовского, 16)

"Ветеран" на территории памятника природы "Серебряный Бор" (вход с ул. Таманская, 42)

"Царицыно" (Бирюлевский дендропарк, вход с ул. Липецкая, 5а).

Перед показами в 20.00 - экологические лекции. А кино начнется ровно в 21.00.

Внимание

Следите за соцсетями

Актуальное расписание летних кинопоказов смотрите в соцсетях городских парков. В некоторых из них сеанс могут отменить, если продано мало билетов. Зрителям "Кино глазами инженера" стоит ориентироваться на портал mos-kino.ru. Там нужно регистрироваться на показ и следить за афишей.

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