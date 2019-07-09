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09.07.2019 20:43
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

IХ Московский урбанфорум стал самым представительным за свою историю

Текст: Любовь Проценко
Завершившийся Московский урбанистический форум-2019 стал самым представительным за всю история его проведения. К такому выводу пришли сегодня столичные власти на заседании президиума правительство города. Заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин рассказал журналистам:

- Впервые наш форум проходил сразу на трех площадках: основная деловая программа состоялась в концертном зале "Зарядье", городскую программу "Мой район" столица презентовала в Гостином дворе, а все градостроительные проекты Москвы были представлены в "Манеже" - кстати, с ними можно познакомиться и сейчас. Для участия в развернувшихся здесь дискуссиях приехало 44 делегации, из которых 30 - из-за рубежа, а 14 - из российских регионов. В заседаниях "круглых столов", брифингах, презентациях и дебатах участвовали эксперты из 69 стран, всего же в форуме приняло 200 тысяч человек. Послушать, о чем идет речь, и высказать свою точку зрения мог любой желающий.

В Москве построят 47 станций метро до 2023 года

Главной же темой разговора, по словам Марата Хуснуллина, было то, что нужно сделать, чтобы человеку в городе хорошо жилось. И это касалось не только уровня и доступности медицины, но и транспортной ситуации, экологии, обеспеченности социальной инфраструктурой и рабочими местами. Словом, всех тех вопросов, которые Москва сейчас во многом пытается разрешить с помощью своей новой городской программы "Мой район". Как подчеркивал в своем выступлении на форуме глава города Сергей Собянин, цель этой программы - гарантировать хорошее качество жизни по всем направлениям не только жителям центра столицы, но и окраинных, так называемых спальных районов. Мастер-планы развития каждого района, которые он пообещал разработать, и должны учесть индивидуальные потребности Свиблово, Коньково, Капотни и других районов, до которых прежде у городских властей частенько просто не доходили руки. "Форум закончился, а работа над этой программой в самом разгаре, - рассказал Марат Хуснуллин. - Каждый день мэра заслушивает префектов округов по каждому из районов, чтобы помочь им решить самые важные проблемы".

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости
Москва вышла на второе место в мире по темпу строительства дорог

Сами же москвичи на форуме поставили на первое место строительство метро. Москва, судя по темпам его прокладки, скоро войдет в тройку лидеров по развитию рельсового транспорта. Именно с подземкой горожане во многом связывают комфорт жизни в столице. Чем ближе станция метро от дома, тем меньше они тратят времени на дорогу и больше - на другие полезные и интересные дела. Город же решает эту проблему и с помощью развития сети железных дорог. МЦК уже взяла на себя более полумиллиона человек в сутки. А в ноябре-начале декабре этого года, сообщил Марат Хуснуллин, начнут ходить по сокращенному графику движения - каждые пять минут - и поезда первых двух центральных диаметров - Лобня-Одинцово и Подольск-Нахабино. Они сделают более удобными поездки по городу не только тем москвичам и жителям Подмосковья, которые уже пользуются электричками, но и новым пассажирам. Количество пересадок с метро и МЦК, которых уже более сотни, увеличится до двух сотен. И это не предел совершенства: "РЖД" активно строит выделенные пути для всех пяти запланированных центральных диаметров. Когда они заработают, то поезда смогут ходить еще чаще - каждые три минуты, сказал Хуснуллин.

А если работа у горожан появится поблизости от дома, то и ехать никуда будет не нужно. Чтобы как можно больше жителей получили возможность трудоустроиться у дома, сейчас в столице разрабатывается ряд законодательных инициатив, которые создадут для бизнеса наиболее выгодные условия для создания новых рабочих мест в жилых районах. И они уже практически на выходе.

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