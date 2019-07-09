IХ Московский урбанфорум стал самым представительным за свою историю

Завершившийся Московский урбанистический форум-2019 стал самым представительным за всю история его проведения. К такому выводу пришли сегодня столичные власти на заседании президиума правительство города. Заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин рассказал журналистам:

- Впервые наш форум проходил сразу на трех площадках: основная деловая программа состоялась в концертном зале "Зарядье", городскую программу "Мой район" столица презентовала в Гостином дворе, а все градостроительные проекты Москвы были представлены в "Манеже" - кстати, с ними можно познакомиться и сейчас. Для участия в развернувшихся здесь дискуссиях приехало 44 делегации, из которых 30 - из-за рубежа, а 14 - из российских регионов. В заседаниях "круглых столов", брифингах, презентациях и дебатах участвовали эксперты из 69 стран, всего же в форуме приняло 200 тысяч человек. Послушать, о чем идет речь, и высказать свою точку зрения мог любой желающий.

Главной же темой разговора, по словам Марата Хуснуллина, было то, что нужно сделать, чтобы человеку в городе хорошо жилось. И это касалось не только уровня и доступности медицины, но и транспортной ситуации, экологии, обеспеченности социальной инфраструктурой и рабочими местами. Словом, всех тех вопросов, которые Москва сейчас во многом пытается разрешить с помощью своей новой городской программы "Мой район". Как подчеркивал в своем выступлении на форуме глава города Сергей Собянин, цель этой программы - гарантировать хорошее качество жизни по всем направлениям не только жителям центра столицы, но и окраинных, так называемых спальных районов. Мастер-планы развития каждого района, которые он пообещал разработать, и должны учесть индивидуальные потребности Свиблово, Коньково, Капотни и других районов, до которых прежде у городских властей частенько просто не доходили руки. "Форум закончился, а работа над этой программой в самом разгаре, - рассказал Марат Хуснуллин. - Каждый день мэра заслушивает префектов округов по каждому из районов, чтобы помочь им решить самые важные проблемы".

Сами же москвичи на форуме поставили на первое место строительство метро. Москва, судя по темпам его прокладки, скоро войдет в тройку лидеров по развитию рельсового транспорта. Именно с подземкой горожане во многом связывают комфорт жизни в столице. Чем ближе станция метро от дома, тем меньше они тратят времени на дорогу и больше - на другие полезные и интересные дела. Город же решает эту проблему и с помощью развития сети железных дорог. МЦК уже взяла на себя более полумиллиона человек в сутки. А в ноябре-начале декабре этого года, сообщил Марат Хуснуллин, начнут ходить по сокращенному графику движения - каждые пять минут - и поезда первых двух центральных диаметров - Лобня-Одинцово и Подольск-Нахабино. Они сделают более удобными поездки по городу не только тем москвичам и жителям Подмосковья, которые уже пользуются электричками, но и новым пассажирам. Количество пересадок с метро и МЦК, которых уже более сотни, увеличится до двух сотен. И это не предел совершенства: "РЖД" активно строит выделенные пути для всех пяти запланированных центральных диаметров. Когда они заработают, то поезда смогут ходить еще чаще - каждые три минуты, сказал Хуснуллин.

А если работа у горожан появится поблизости от дома, то и ехать никуда будет не нужно. Чтобы как можно больше жителей получили возможность трудоустроиться у дома, сейчас в столице разрабатывается ряд законодательных инициатив, которые создадут для бизнеса наиболее выгодные условия для создания новых рабочих мест в жилых районах. И они уже практически на выходе.