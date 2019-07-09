Как обживаются в российской столице детеныши гигантских панд

Вот уже почти три месяца, как российская столица обзавелась двумя очаровательными черно-белыми медвежатами гигантских панд. "В результате к 3 миллионам посетителей, которые ежегодно приходят к нам полюбоваться на богатство животного мира планеты, добавилось еще процентов 15", - рассказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова. А с 1 июля посмотреть, как обживаются на новом месте полуторагодовалая самочка Диндин и двухгодовалый самец Жуи, могут теперь в любой момент и на их родине - в городе Чэнду, центре китайской провинции Сычуань. Москвичи для этого оборудовали видеоокно прямо в жилище панд.

Встреча у вольера

В список исчезающих Международный союз охраны природы внес гигантских панд еще в 1984 году. И сегодня этот вид имеет статус уязвимого, то есть риск исчезновения никуда не делся. Причин на то много. И урбанизация, наступающая на традиционные места обитания, и сокращение кормовой базы, и серьезные проблемы с размножением. С одной стороны, выяснили ученые, всего 30% самок гигантских панд способны к деторождению, а с другой - природа отвела им очень короткий период для спаривания - с марта по май, да и то лишь несколько дней. По словам генерального директора Московского зоопарка Светланы Акуловой, в дикой природе панд осталось не более 1500, да еще в зоопарках и питомниках примерно 600, 500 из которых проживают именно в Чэнду, откуда и приехали Диндин и Жуи. Это самый крупный в мире питомник по разведению гигантских панд. Сохранение этих животных власти Китая считают делом государственной важности, а потому вопрос, в какой зоопарк мира направить их, а кому отказать, всегда решается на самом верху.

Москве панд передали в рамках программы по сохранению, защите и исследованию в неволе. Не навсегда - на 15 лет. Совершенно бесплатно, вопреки сообщениям СМИ, что такая аренда животных обойдется России по миллиону долларов в год. Диндин и Жуи стали символом дружбы между двумя странами, отпраздновавшими в этом году 70-летие с момента установления дипломатических отношений между ними. Возможность приобщиться к изучению этих животных Акулова считает главным подарком для зоопарка.

А 5 июня медвежат навестили Си Цзиньпин и Владимир Путин. Акулова вспоминает, как все в зоопарке переволновались перед этой встречей: "Диндин - совсем маленькая, ей меньше двух лет, и заставить усидеть ее на одном месте, как любого ребенка, трудно. Мы предупредили об этом службы протокола. Каково же было наше удивление, когда мы увидели, что Диндин устроилась точно напротив китайского президента и все время, пока он был в зоопарке, послушно ела морковку".

В новом доме

Стоим у вольеров Диндин и Жуи. У каждого - апартаменты площадью по 220 кв. м, по-другому и не назовешь. Просторные, двухкомнатные, да еще с летним садом , множеством игрушек, качелями, приспособленными для лазанья, и даже с прудом, где в жару можно искупаться. Надоели посетители? Зверь в любой момент может уйти в комнату уединения. Устроено так жилище строго по рекомендациям китайских специалистов. Температура воздуха в вольерах - не выше плюс 25. Влажность - как в Китае, для этого москвичи заменили систему кондиционирования и соорудили еще дождевые установки. В общем, побывав в родном питомнике медвежат в Чэнду, могу заверить, что устроились медвежата не хуже чем дома.

Похоже, что и им самим новый дом сразу понравился. "Перелет в Москву они перенесли хорошо. Съели за дорогу по 40 килограммов бамбука - дневную норму. Спокойно перешли из транспортных клеток в новое жилище, обнюхали и как ни в чем не бывало продолжили жевать бамбук", - вспоминает Светлана Акулова.

Вот и сейчас Диндин лежит на спине в вольере с бамбуковой трубочкой в лапах, и кажется, вот-вот и заиграет на ней. Бамбук - основной корм, он составляет в их рационе 99%. Причем не любой, а именно родной, выросший в Сычуани, откуда его каждую неделю специально по 500 килограммов доставляют в Москву. Не выпуская трубочку из лап, Диндин ползет, словно пританцовывая, с высокой площадки из бревен вниз. Похоже, теперь пришла пора по-настоящему перекусить - на смену одной трубочке приходит другая, третья… "Мы с дочкой приходим сюда уже третий раз, - рассказывает Наталья Ляшко, одна из посетительниц зоопарка, облепивших вольер панд. - Хотели попасть в самый первый день. Не получилось, пришли на второй... Но на них же часами смотреть не надоедает!"

Спохватываемся: "А где Жуи?" Оказывается, старший медвежонок сладко спит в соседнем вольере. Разочарованные зрители возвращаются к Диндин, у которой энергия продолжает бить ключом. "Жуи раньше поел, у него теперь по расписанию отдых", - объясняет зав­отделом "Фауна Китая" Ирина Овчинникова.

Медвежий урок

Впрочем, и медвежатам приходится учиться. "Они должны беспрепятственно давать лапу, чтобы можно было осмотреть их поду­шечки, взять кровь на анализ, кроме того, молодых панд приучают показывать для осмотра зубы", - продолжает рассказ Ирина Овчинникова. А еще - вставать, например, по команде на весы - для контроля за развитием. Плюс физкультура, приседания, каждый день по 20-30 минут, для укрепления тазовых костей. Это Жуи пригодится в будущем, когда он станет взрослым самцом. Как добиться этого? Оказывается, чего не сделают детеныши панды ради морковки! И еще ради пандакейков - пирожных, выпекаемых для Диндин и Жуи из измельченных зерен кукурузы, соевых бобов и риса с витаминами и кальцием. Диндин получает этого лакомства по полкило в день - она весит пока 58 кг, а 96-килограммовый Жуи уплетает по целому килограмму кейка. Если, конечно, заслужит. Но он парень с характером. Иногда, если не хочется учиться, рассказывает Ирина, хоть зазовись - спит или показывает, что он не настроен на учебу. Значит, в другой раз, говорят педагоги.

А вот насчет обнимашек с пандами, про любовь к которым у панд пишут в интернете, - оказывается, ни на чем не основанные легенды. "Это же зверь, - объясняет Ирина Овчинникова. - Пусть не агрессивный, но с большой массой тела, зубами, когтями… Чтобы убрать вольер панды, рабочие в клетку заходят только тогда, когда животное переходит в другое помещение. Дверь на это время закрывается".

Гигантские панды в Москве уже были, напомнила корреспондентам "РГ" главный хранитель музейных фондов зоопарка Ирина Костина. Первой в 1957 году Китай подарил самочку Пиньпинь, потом и самца Ань-Аня. Красивого самца высмотрели даже в лондонском зоопарке и добились согласия москвичей привезти в российскую столицу самку Чичи - в надежде на размножение. Но романа не случилось - ни на московской земле, ни на лондонской - Анек, так ласково звали его в Москве, тоже съездил в гости к Чичи. Сейчас в Московском зоопарке тоже мечтают, что, когда настанет время, у Диндин и Жуи родится малыш. За прошедшие годы китайские ученые узнали гораздо больше, как добиться этого, и готовы помочь москвичам применить, например, даже если нужно, искусственное оплодотворение.

Прямая речь

Попали в хорошие руки

Сергей Черемин, министр правительства Москвы, руководитель департамента внешнеэкономических и международных связей:

- У нас принято говорить: отдам животное в хорошие руки. Могу с уверенностью сказать: питомцы из Китая попали в Москве в добрые заботливые руки.