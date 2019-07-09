Многие наверняка встречали на дорогах по крышу измазанные в глине джипы со странными наклейками вроде "Пункт назначения" или "Полная Чухлома". Это названия внедорожных клубов, маршрутов или экспедиционных рейдов. "И где они столько грязи-то нашли?" - думает обычный водитель, заметив такой автомобиль. Задался этим вопросом и я, предложив фотографу из "РГ", владельцу японского рамного внедорожника, присоединиться к джиперам и вместе испытать силы там, где кончается асфальт. Офф-роуд, то есть преодоление бездорожья, - так называется этот вид отдыха.





У Черного озера

Свои выезды джиперы обычно планируют за несколько недель: прорабатывают маршрут, выбирают снаряжение, ищут участников. Нам удалось присоединиться к группе за несколько дней до выезда. "В этот раз ничего сложного не будет, проедут даже неподготовленные джипы и обычные кроссоверы", - пообещали организаторы. Вот, например, требования к машине: полный привод, исправность всех узлов и наличие буксировочных проушин. То есть ехать по идее можно даже на седане (самые отчаянные и увлеченные "джиперы" так и делают). Но два дня, практически не прекращаясь, лил дождь, и закрались первые сомнения - не размыло ли дорогу? Отступать было поздно.

В семь утра мы уже выехали из Москвы и к 11 добрались до озера Черное за Шатурой. До точки сбора около полукилометра по бездорожью вдоль берега. На старте нас уже ждали. "Едем колонной, автомобили организаторов замыкающие, связь держим по рации", - коротко проинструктировал создатель внедорожного клуба "Пункт назначения" Александр Чмелев. Выезжаем. Через несколько сотен метров ровная лесная дорога превращается в ухабистую колею с подъемами и низинами. Но все внедорожники легко с ними справляются: подложку из песка и камней не размывает, у колес есть хороший зацеп. Уверенно идет даже полноприводная Toyota Corolla с низеньким клиренсом, за ней поспевает обычный Chevrolet Cruze. А значит, мы на высоком Mitsubishi Pajero Sport, да еще и с "зубастой" резиной, точно проскочим. Скоро сосновый лес, окружавший лесную трассу, сменился березняком. Резко изменились и дорожные условия. Вместо песка и камней пошла вязкая глина. В итоге неподготовленный Cruze сразу "сел". Самостоятельно из этой ловушки он бы ни за что не выбрался, и на выручку ему пришел "уазик". "Москвичи по большей части работают в офисах. Не хватает природы, не хватает драйва. Кто-то встает на горные лыжи, кто-то увлекается маунтинбайком, а наш выбор - это грязь и джипы", - говорит мне во время остановки инженер Михаил Жуков, объехавший Россию вдоль и поперек на своем внедорожнике. По его словам, удовольствие это не бюджетное, хотя все, конечно, зависит от размаха.

Цена вопроса

Стоимость нового внедорожника легко может отпугнуть. Найти японский джип дешевле 2,5 млн руб. почти невозможно. На немцев, англичан и американцев цены вообще заоблачные. Но для таких заездов подержанная техника подойдет даже лучше - во-первых, ее не так жалко поцарапать или повредить, во-вторых, геометрия кузова у старых моделей подчас куда лучше приспособлена для офф-роуда. И здесь можно вполне найти вариант за 500 тыс. - 1 млн руб. Недешево, но более доступные предложения - это, скорее всего, проблемные машины, с которыми новый владелец больше времени проведет в сервисе. За более низкую цену взять можно только отечественного производителя (тоже б/у), но именно так многие и поступают. Например, за 200 тыс. руб. вполне можно отыскать более-менее неплохую "Ниву" или "уазик". К ним есть универсальные требования - помимо полного привода очень выручает на бездорожье наличие понижающей передачи и блокировок дифференциала. Но просто купить машину для по-настоящему тяжелых маршрутов недостаточно. Сначала придется позаботиться о внедорожной резине и еще целом ряде изменений, которые придется зарегистрировать в ГИБДД. На все про все уйдет еще 150-200 тыс. руб.

Мимо болот

Когда застрявший автомобиль все-таки достали из грязи, мы продолжили путь. Скоро выяснилось, что заброшенную дорогу сильно загораживают ветки близко растущих деревьев. Без царапин и вмятин этот участок точно не преодолеть. Решено было разделиться на две группы. В первую вошли джиперы на дорогих машинах, которым было жалко портить технику. Они поехали в объезд. Во второй группе объединились владельцы внедорожных монстров вроде переделанного "ГАЗ-69". Их "шрамы" только украшают.

Наш фотокор идти напролом явно был не готов, поэтому мы развернулись и с первой группой отправились по более долгому, но упрощенному маршруту. Легким, однако, и он не оказался. Впереди раскинулись болота, дорога вдоль которых стала настоящей грязевой ванной. Один раз даже чуть не засадил свой хорошо подготовленный Grand Cherokee наш организатор. Спустя примерно три часа мы все-таки выехали на асфальт в поселке Мишеронский, преодолев по бездорожью всего около 30 км.

На самом деле такие выезды от точки до точки - только лишь один из видов джиперских развлечений. Не менее популярно так называемое внедорожное ориентирование. На ограниченной местности расставляются флажки, расположение которых знают только организаторы. Их обозначения нанесены на карту, но весьма условную - доехать по GPS не получится. Побеждает же тот, кто находит больше флажков и делает это быстрее других участников.

Кто-то выезжает на советских монстрах. ГАЗ-69 еще даст фору новым джипам.

Форсировать водную преграду совсем несложно, если дно твердое.

Большинство джиперов - офисные работники. Отдыха на природе им не хватает так же, как и драйва за рулем.

Кстати

Травись быстрее

Перед бездорожьем участники заезда обычно понижают давление в колесах. На приспущенной резине машина становится более проходимой. Лучше, если резина внедорожная. Ее условно можно поделить на два типа - A/T (All-Terrain) и M/T (Mud-Terrain). Первая более универсальна - на ней можно передвигаться и по городу. Вторая будет лучше "цепляться" в грязи, но на асфальте быстрее изнашивается и ухудшает управляемость. Ну а дальше лучше сразу установить лебедку. С ее помощью можно вытащить себя самостоятельно, зацепившись за дерево или столб (так что аккуратнее в полях). Еще одна важная деталь - шноркель. Это такой желоб, по которому воздух попадает в двигатель, когда автомобиль преодолевает глубокую водную преграду.