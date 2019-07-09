Москвичам разрешат слушать свою музыку в такси

В московских такси пассажирам разрешат слушать свою музыку через аудиосистему машины. Мнения экспертов разделились: с одной стороны, это действительно будет удобно для потребителей. Но, с другой, хард-рок может чрезмерно возбудить шофера, а соул - усыпить.

Первым на такой эксперимент решилось "Яндекс. Такси". Чтобы включить свой плейлист, достаточно будет выйти из приложения такси и нажать на play в "Яндекс. Музыке". И ваши песни заиграют в динамиках авто, и водитель вам слова не скажет. Когда точно все это заработает и изменятся ли цены, в пресс-службе "Яндекс. Такси" пока не говорят. Другой крупный перевозчик "Ситимобил" тоже разрешает пассажирам включать свою музыку в машине, но не через приложение. "Можно попросить наших водителей подключить треки через телефон или настроить любимую радиостанцию", - рассказал "РГ" руководитель пресс-службы компании Георгий Лобушкин.

"Пассажирам будет комфортно, - отмечает столичный адвокат Владимир Постанюк. - Yj как отразятся на стиле вождения агрессивные или умиротворяющие композиции? Велика вероятность ДТП". Гораздо проще договориться до поездки, уверен собеседник "РГ". Вместе с тем компании такси должны соблюдать право клиента ехать в тишине, считает глава "Союза пассажиров" Кирилл Янков.